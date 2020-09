Air Europa prorroga tarifas flexíveis por tempo indeterminado

Buscando oferecer ainda mais comodidade a seus clientes, a Air Europa prorrogou por tempo indeterminado sua política de flexibilidade nos bilhetes, que permite uma alteração de data, horário, destino e origem, sem pagamento de multa, apenas diferença na tarifa, caso houver.

Gonzalo Romero, gerente geral da Air Europa Brasil

A flexibilidade está presente em campanhas e promoções da Air Europa desde a retomada das operações, em julho, e agora integra as condições dos bilhetes indefinidamente, “nesse momento de planejamento e de mudanças constantes, é importante oferecermos aos nossos clientes mais esse segurança e facilidade”, explica Gonzalo Romero, gerente geral da Air Europa Brasil. Além da flexibilidade, a companhia possibilita o parcelamento dos bilhetes em até 10x sem juros.

No Brasil, a Air Europa está voando com a rota São Paulo – Madrid duas vezes por semana, às terças e sábados. Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Recife (PE) tem previsão de retorno no final do ano. Já os acordos com a Azul e com a GOL, permitem que passageiros de todo o Brasil possam voar com a companhia. A partir de Madrid, a Air Europa possui conexão com toda a Europa.

Protocolos de segurança

Desde a retomada dos primeiros voos a Air Europa segue rigorosos padrões de higiene e segurança, alinhados às regras de órgãos reguladores europeus e brasileiros.

As medidas incluem o uso obrigatório de máscara, além de mudanças nos serviços de bordo, como o recebimento de lenços desinfetantes, diminuição dos materiais impressos e do contato com a tripulação. Os passageiros também são incentivados a despacharem sua bagagem de mão gratuitamente, para diminuir o manuseio de objetos.

Para mais informações sobre a política de flexibilidade da Air Europa, condições para viagem e demais protocolos de segurança, acesse: www.aireuropa.com.

Air Europa

A Air Europa é membro da aliança SkyTeam, formada por 19 companhias aéreas que, por 20 anos, trabalham juntas como uma grande rede global, servindo mais de 630 milhões de passageiros por ano e fazendo mais de 14.500 voos diários para mais de 1.150 destinos em mais de 175 países.

A frota da Air Europa é uma das mais modernas da Europa, composta por mais de 50 aeronaves cuja idade média não excede 4 anos. A empresa está integrada ao Grupo Globalia, o maior conglomerado de turismo espanhol, e é líder em processos de conservação ambiental. Em 2018, a organização ambiental alemã Atmosfair classificou a Air Europa como a companhia aérea de rede europeia mais eficiente. No ano passado, a Air Europa ultrapassou 13 milhões de passageiros transportados.

Imagem de Sarah Lötscher por Pixabay