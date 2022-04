Cozinha da Mantiqueira realiza o Festival do Pinhão 2022

Para todos os gostos e bolsos, o evento acontece entre os dias 15 de abril e 29 de maio e reúne renomados restaurantes de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal.

Filé de truta grelhado com crosta de pinhão acompanhado de purê de banana Divulgação: Élio Cucina

De 15 de abril a 29 de maio, Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal recebem o Festival do Pinhão 2022, evento capitaneado pela Cozinha da Mantiqueira e referência no preparo e aproveitamento da semente.

Com cerca de 20 restaurantes e bares, o Festival apresenta cardápios criteriosamente elaborados com pinhão, e ainda proporciona ao turista uma experiência gastronômica rica nos sabores da Mantiqueira – O pinhão é o símbolo da chegada do outono com suas cores deslumbrantes e o início do frio na região. Nesse período é comum ver a população celebrando a chegada da semente em frente aos fogões a lenha, lareiras e até nas tradicionais sapecadas – Explica Anderson Oliveira, presidente da Associação Cozinha da Mantiqueira –

O pinhão hoje é fonte de renda para a população que empreende com a venda direta para turistas, restaurantes e artesãos. A semente para nós é o retrato de uma gastronomia moderna e sustentável, que valoriza a sazonalidade dos alimentos e ainda privilegia o que é da região.

Elaborado para atender todos os gostos e bolsos, a edição deste ano do Festival do Pinhão conta com um simpático esquilo de pelúcia como mascote, que estará disponível nos estabelecimentos, tanto para compra como também como brinde.

Confira os destaques desta edição:

Bar Vemaguet

Truta com corte borboleta, arroz e farofa de pinhão (R$49,90)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 140 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-3239

Bella Vista Restaurante

Fetuccini na manteiga de sálvia e truta defumada com pinhão (R$ 89,00)

Endereço: Alameda Pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99705-2246

Capivari Restaurante

Truta grelhada com farofa de pinhão perfumada com ervas finas e arroz preto. (R$ 68,90)

Endereço: Av. Dr. Antônio Nicola Padula, 270 – J Elizabete, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-4612

Cervejaria Vemaguet 67

Risoto de Parmesão com medalhão de filé mignon grelhado ao molho de cerveja bock com pinhão (R$ 98,00)

Endereço: Av. Dr. Vitor Godinho, 206 – Vila Capivari – Campos do Jordão

Dona Chica

Quirera (canjiquinha) com truta, pinhão e camarões (R$ 147,00)

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99731-3953

Divulgação: Cozinha da Mantiqueira – Quirera (canjiquinha) com truta, pinhão e camarões Divulgação: Dona Chica

Donna Pinha

Mignon Suíno à escandinava com pinhões (R$ 89,80)

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal – Mais informações: (12) 3666-2669

Elio Cucina

Filé de truta grelhado com crosta de pinhão acompanhado de purê de banana (R$ 110,00)

Endereço: Av. Pedro Paulo, 4755 – Descansópolis, Campos do Jordão – SP.

Telefone: (12) 99663-8888

Esquina do Djalma

Galinhada feita com arroz pérola guarnecido com quiabo, pimentão, coentro, cebola, tomate, galinha caipira e pinhão (R$ 83,00)

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

La Gália

Stinco de leitão com risoto de pinhão (serve 02 pessoas) – R$ 118,00

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-2993

Le Foyer

Filet de truta com arroz e pinhão (R$128,00)

Endereço: R. Dr. José Cássio Macedo Soares, 100 – Vila Everest, Campos do Jordão – Telefone: (12) 3663-1444

Matterhorn

Raclete com pinhão – Queijo raclete em fatias, seleção de frios, picles, pinhões, tomate cereja, batata rústica cozida e recheada com manteiga, ervas e pinhões. Serve 2 pessoas (R$ 265,00)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 1841

Mercearia Campos

Risoto de gorgonzola com pinhão caramelizado, filé mignon com crosta de farinha panko e chips de mandioquinha com alho poró (R$ 92,00)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 6464

Moringa

Ravioli de queijo Santa Brigite ao molho de abóbora com pinhão e farofinha crocante de pão com semente (R$ 45,00)

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações (012) 99641-2787

Nonna Mimi

Massa grano duro recheada com ricota, espinafre e pinhão. Regada ao molho bechamel gratinada ao forno e finalizada com nozes e pinhões. Serve 2 pessoas. (R$ 156,00)

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão – SP

Mais informações: (12) 3662-3522

Playpub

Costelinha Suína marinada a cerveja Campos do Jordão sabor Pinhão, barbecue de goiabada e gravetos de polenta frita (R$ 90,80)

Endereço: Av. Dr. Antônio Nicola Padula, 61 – Capivari, Campos do Jordão – SP,

Sobre os bares e restaurantes participantes

Alto da Brasa

A casa fica dentro do parque da Cerveja, em Campos do Jordão. Tem a cozinha sob o comando da BrewChef Michelle Peretti, de onde saem receitas da gastronomia cervejeira.

Endereço: Parque da Cerveja – Estr. Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 – Gavião Gonzaga, Campos do Jordão – Telefone: (12) 99670-3699

Bella Vista Restaurante

O local possui vista panorâmica e um menu contemporâneo italiano de sabores e nuances indescritíveis. A casa possui uma bela e recheada adega com mais de cem rótulos de vinhos. Endereço: Alameda pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99705-2246

Bonanza Gill

Localizado a uma altitude de 1.633m, um dos pontos mais altos da Serra, a vista panorâmica do Bonanza Grill é um atrativo a parte e imperdível, tornando-o um hot spot inesquecível para casais, famílias ou mesmo para encontros de negócios.

Endereço: Est. Municipal do Toriba, 1360, Campos do Jordão. Mais informações: (012) 99759-8999

Cantina Nonna Mimi

A extrema dedicação da proprietária, unida a receitas originais da região dos Abruzzos, faz com que a cantina seja não só um pedaço da Itália em Campos do Jordão, mas uma extensão da casa do cliente.

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão – SP

Mais informações: (12) 3662-3522

Cervejaria Caras de Malte

Boemia intimista com lareira central e cozinha variada de chapas de carnes em pratos europeus encorpados.

Endereço: Av. Pedro Paulo, 1500, 12460-000, Campos do Jordão,

Cervejaria Vemaguet

A casa é ampla com vários ambientes muito bem decorados e aconchegantes. Conta com uma lojinha interna onde pode-se encontrar suvenir, canecos personalizados e vários objetos para os apaixonados pelo universo cervejeiro.

Endereço: Rua Vítor Godinho 206 – Capivari. – Campos do Jordão

Donna Pinha

Pilotado pela Chef Anouk o restaurante Donna Pinha oferece o verdadeiro sabor da culinária da montanha nas antigas instalações do Santa Truta, em Santo Antonio do Pinhal.

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal – Mais informações: (12) 3666-2669

Dona Chica

O restaurante Dona Chica encanta os olhos por conta do verde que cerca o local, e convida o cliente para uma pausa na agitada rotina e à contemplação da natureza enquanto aprecia o melhor da culinária natural.

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99731-3953

Elio Cucina

Restaurante especializado em gastronomia italiana

Endereço: Av. Pedro Paulo, 4755 – Descansópolis, Campos do Jordão

Esquina do Djalma

A casa possui diversas mesas que se espalham na movimentada esquina, possibilitando aos clientes curtirem o boulevard do badalado bairro de Capivari. No cardápio opções de petiscos de boteco, saladas, lanches, sopas, cremes inovadores etc.

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

La Gália

O Restaurante La Gália é referência em carnes exóticas. Lá é possível viajar pelos paladares da antiga Gália, região onde hoje se localiza parte da França.

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-2993

Le Foyer

O Restaurante Le Foyer está localizado dentro da Pousada Chateau La Villette. Oferece pratos inspirados na gastronomia franco-suíça, e com influencias do terroir da montanha e da cozinha contemporânea.

Endereço: Rua Cantídio Pereira de Castro, 100, Campos do Jordão

Telefone: +55 12 3663-2767

Matterhorn

O restaurante fica no andar superior do empório e é perfeito para casais e pessoas que gostam de ambientes clássicos e românticos.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 1841

Mercearia Campos

É um dos restaurantes mais tradicionais de Campos do Jordão, sendo um dos principais destinos dos amantes da gastronomia e do clima característico da cidade.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 6464

Moringa Mantiqueira

A casa oferece o melhor da gastronomia regional na Serra da Mantiqueira, além do armazém com produtos também regionais e expedições guiadas no local.

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações (012) 99641-2787

Pennacchi Restaurante

O restaurante leva o nome do importante artista que executou encantadores afrescos em vários ambientes do hotel Toriba. Um agradável lugar para apreciar com calma os saborosos pratos e degustar um bom vinho.

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 282 – V Matilde, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3668-5000

Playpub

Cervejaria convidativa de carta seleta e cozinha apurada de pratos e porções em espaço convidativo com sacada.

Endereço: Av. Dr. Antônio Nicola Padula, 61 – Capivari, Campos do Jordão – SP

Sabor Chocolate

Uma das redes de lojas de chocolates caseiros mais tradicionais de Campos do Jordão.

Endereço: Avenida Macedo Soares, 99 Loja 1 Shopping Capivari, Capivari, Campos do Jordão Telefone: (12) 3663-6763

Safári Restaurante

A casa acomoda a clientela em dois andares e em mesas dispostas num calçadão. O agito do salão é garantido pelos músicos que se apresentam nos finais de semana a partir das 20h, tocando estilos que vão da MPB ao Rock.

Endereço: Rua Djalma Forjaz nº 139, Vila Capivari, Campos do Jordão

Toribinha

Localizado dentro do hotel Toriba, o ambiente em madeira e vista para a serra é o lugar ideal para apreciar o reconhecido e consagrado fondue. O local também conta com uma excelente carta de vinhos.

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 2962 – Monte Carmelo, Campos do Jordão

Vila Chã

A casa oferece pratos à base de bacalhau, cordeiro, alheiras, leitão e sardinhas, além de delícias da doçaria portuguesa.

Endereço: Av. Engenheiro Diogo de Carvalho, 99 – Capivari Campos do Jordão

Villa Gourmet

Com um ambiente charmoso no centrinho de Campos do Jordão, o Villa Gourmet é especializado na gastronomia contemporânea com toques regionais.

Endereço: Av. Macedo Soares, 203 – Capivari, Campos do Jordão.

Cozinha da Mantiqueira

O Grupo Cozinha da Mantiqueira foi fundado em 20 de março de 2007 e reúne o que há de melhor da gastronomia regional. Conta atualmente com 30 associados que se dividem entre bares, restaurantes, cervejarias e 1 fábrica de chocolate)

Para mais informações acesse: www.cozinhadamantiqueira.com.br

Festival do Pinhão 2022

Realização: Cozinha Mantiqueira

Quando: de 17/04 a 29/05/2022

Mais informações acesse: www.festivaldopinhao.cozinhadamantiqueira.com.br

Instagram: @cozinha.mantiqueira