Mais de mil colaboradores da indústria serão imunizados contra a gripe em iniciativa promovida pela ASSECRE

A ASSECRE – Associação das Empresas do Vale do Paraíba -, promove ação para compra de vacinas para 18 empresas associadas e realizará a 5ª Campanha de Vacinação contra a Gripe em abril, a partir de 19 de abril. Ao todo serão imunizados 1.087 colaboradores. A iniciativa de compra coletiva permite obter um bom desconto no mercado.

ASSECRE

“ A associação faz compras coletivas com o objetivo de obter as vacinas pelo menor preço possível, chegando a 50% de desconto com relação ao preço praticado no mercado. Desta vez, a parceria foi com a empresa Elis Vacinas e serão imunizados 1.087 funcionários distribuídos entre Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Camanducaia. Este é somente um exemplo de compra coletiva que realizamos ao longo do ano, de maneira associativa, também nos unimos para compras de equipamentos e insumos”, explicou Wagner Siqueira, diretor executivo da ASSECRE.

A Importância da Iniciativa da ASSECRE

Neste momento o país passa por um aumento da circulação de vírus respiratório e a prevenção é uma boa saída para a comunidade, auxiliando também na proteção daqueles que não podem ser vacinados ou para grupos vulneráveis. Pesquisas demonstram que a imunização contra a H1N1 pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe e reduz em até 60% a busca por atendimento médico.

A compra de vacinas pela ASSECRE busca incentivar as empresas associadas em campanhas de imunização, protegendo a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.

“Campanhas de vacinação geram um efeito cadeia que potencializa a conscientização da comunidade para a importância das ações de prevenção, é um cuidado com o outro também”, complementou Eduardo Sás Piloto, diretor executivo da ASSECRE.

A vacinação contra a gripe também é uma medida de eficiência econômica, pois reduz os custos relacionados ao tratamento de complicações da gripe e contribui para diminuir a perda de produtividade por afastamentos por conta da doença.

“A vacinação contra gripe dentro das empresas ajuda a manter a funcionalidade do sistema de saúde, especialmente em tempos de alta demanda, como os atuais, onde o sistema público de saúde enfrenta outras endemias como covid e dengue”, disse Gabriel dos Santos, diretor executivo da ASSECRE.

O Projeto da Campanha de Vacinação

A campanha de incentivo à vacinação nas empresas associadas à ASSECRE começou um pouco antes da pandemia do coronavírus, teve a iniciativa e tem a coordenação de Bruno Frossard, associado que foi diretor executivo e hoje é conselheiro institucional da entidade. Ao longo destes anos, ele percebeu um crescimento significativo em termos de engajamento, senso de coletividade e entrega de valor para o associado.

“É um benefício tanto para os empresários quanto para os colaboradores. Houve uma redução do absenteísmo, principalmente no pós – pandemia. O gesto vacinal é feito dentro da conveniência de cada empresa, tanto com a unidade móvel de vacinação que vai até as empresas em turnos distintos, pegando o máximo de número de colaboradores. Para os colaboradores em férias ou em folga, eles têm a opção de receber um voucher e ir até a clínica parceira”, explicou Bruno Frossard.

Diante do sucesso da campanha de vacinação, a ASSECRE avalia a possibilidade de expandir o projeto para prevenção de outras doenças. Neste momento, há estudos com relação à imunização contra a dengue devido ao aumento de casos por todo o país.

“A dificuldade ainda é com relação a falta da vacina contra a dengue no mercado e as que estão disponíveis são muito caras. Mas, estamos vendo se no próximo ciclo vacinal haja a inclusão do imunizante”, relatou o conselheiro da ASSECRE.

Vacinação nas Empresas em Abril

As vacinas compradas chegarão neste mês de abril e a associação acredita que a partir da segunda quinzena do mês se inicie a campanha de vacinação. Uma das empresas associadas da ASSECRE, a Techduto é uma das participantes da compra coletiva e que irá realizar a vacinação para colaboradores no dia 19 de abril.. Somente nesta empresa serão 60 vacinados.