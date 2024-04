Mulheres tem preferência por homens casados, diz pesquisa

“Elas acreditam que estar com um homem já comprometido diminui as responsabilidades delas sobre o relacionamento”, afirma especialista

Uma pesquisa realizada pelo MeuPatrocínio, causou um alvoroço ao mostrar que um grande número de mulheres têm uma preferência bem peculiar: preferem sair com homens casados. Com a tecnologia facilitando tudo, é bem comum hoje em dia ver gente engatando relacionamentos pela internet, não é mesmo? Mas, em alguns casos, até mesmo aqueles que já se encontram comprometidos, dão uma “escapada” para conhecer gente nova.

MeuPatrocínio

“Durante esse levantamento, a gente percebeu que essas mulheres buscam esse tipo de relação justamente por não quererem relacionamentos sérios, o famoso “homem que não vai dar trabalho”. Elas acreditam que por estarem com um homem já comprometido, não vão passar por aqueles dramas de casal e certas cobranças também não vão existir. Muitas pessoas estão em relações abertas também, o que aumenta esse índice”, afirmou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

O resultado foi que 63% das mulheres entrevistadas disseram que gostam mais de homens que já têm compromisso. Foi perguntado também o porquê de preferirem homens casados, as respostas variaram entre “O casado é ele, não eu” e “Estou solteira, não devo nada a ninguém”. Como não estão em um compromisso sério com a pessoa, sentem que podem permanecer livres, o que faz com que se sintam mais independentes.

Homens Casados

Foto: Reprodução: MeuPatrocínio

“Decidir se envolver com alguém comprometido é uma decisão complicada. Cada um sabe o que é melhor para si, mas há de se haver um cuidado emocional, o famoso não faça com outros o que não gostaria que fizessem com você. É sempre importante considerar as consequências das nossas ações, principalmente aquelas que podem causar impacto emocional negativo tanto para os envolvidos na situação quanto para outras pessoas. O ideal é que se finalize um relacionamento antes de entrar em outro. No Meupatrocínio existe um campo onde o homem avisa que é casado, o ideal é que todas as partes envolvidas estejam de acordo”, finalizou o especialista.