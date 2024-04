Marcus Marques, referência em aceleração de empresas, chega a São José dos Campos para impulsionar empresários locais

Empreendedor, que já mentorou mais de 7.500 empresários no Acelerador Empresarial, traz ao Vale do Paraíba a turnê Acelera Brasil

O empreendedor, investidor e mentor Marcus Marques, criador da holding Acelerador, desembarca em São José dos Campos no dia 2 de maio para o Workshop Acelere Sua Empresa . Acompanhado nas redes sociais por mais de 1,5 milhão de empresários de todo o país, Marcus é o desenvolvedor do Acelerador Empresarial, programa por meio do qual mentorou mais de 7.500 empresários no Alphaville, em São Paulo, e agora tem o objetivo de impulsionar o crescimento das empresas joseenses.



A chegada de Marcus pela primeira vez a São José dos Campos acontece meses após São José dos Campos se tornar a melhor cidade do interior do país para empreender. A 1ª do interior do país e a 2ª do estado no novo Índice de Cidades Empreendedoras, divulgado à imprensa pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que avaliou os melhores municípios para empreender no Brasil. Com o workshop que começa às 14h30 da quinta-feira, dia 2 de maio, Marcus pretende ajudar empresários locais a implementar as práticas de gestão, performance e resultados, que podem começar a ser aplicadas ainda durante a imersão, incluindo mapeamento do negócio, estruturação e criação de planos de ação.



A Tour Acelera Brasil foi idealizada para impulsionar empreendedores locais sem que tenham que se deslocar para Alphaville, em São Paulo, na sede da empresa, que recebe mais de 200 empresários por imersão. A visita faz parte do plano de impactar 5.000 empreendedores em 2024 com parte do Acelerador Empresarial , programa de capacitação para pequenas e médias empresas que já transformou o negócio de mais de 7.500 empresários de todo o país.



O programa de desenvolvimento empresarial individualizado criado por Marcus, o Giants, cuja sede é no bairro de Alphaville, em Barueri, SP, é formado pormais de 550 membros que juntos faturam mais de 7.5 bilhões por ano e empregam mais de 10.000 pessoas. O faturamento da holding criada por Marcus, que vem do Acelerador Empresarial e Giants, chegou a R$125 milhões em 2023, com lucro líquido de R$60 milhões.



“Estamos indo até os empresários de algumas cidades do país porque reconhecemos que o acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para o sucesso empresarial não deve ser limitado por barreiras geográficas. Essa abordagem reflete nosso compromisso em democratizar o acesso ao desenvolvimento empresarial, garantindo que empresários de todas as regiões do país tenham a oportunidade de se capacitar e prosperar em seus negócios”, afirma Marcus.



Para os empresários de São José dos Campos, Marcus Marques preparou um conteúdo que visa desbloquear as habilidades, com uma metodologia prática e aplicável, adequada à realidade diária dos negócios brasileiros, sobre cinco habilidades que o fazem faturar mais de R$10 milhões todos os meses com 50% de lucro.



Evento: Turnê Acelera Brasil – São José dos Campos/SP;

Quando: 2 de maio;

Sobre Marcus Marques:

Marcus Marques é empresário, investidor e mentor reconhecido em gestão para pequenas e médias empresas em todo o país. Junto com sua família, construiu uma empresa que alcançou um faturamento anual de mais de R$125 milhões. Com uma trajetória de 15 anos dedicados à gestão e ao empreendedorismo, Marcus é fundador do negócio Acelerador Empresarial. Pessoalmente, já treinou mais de 4.000 proprietários de empresas e ministrou palestras e treinamentos para mais de 100 mil pessoas em mais de 30 cidades pelo Brasil. Sua holding, o Grupo Acelerador, possui participações societárias e investimentos em empresas de diversos setores, incluindo Eduzz, Nectar CRM, Grupo Inova (onde é sócio de Janguie Diniz) e várias startups. As empresas em que o Grupo Acelerador tem participação empregam mais de 800 colaboradores. Além disso, o empresário lidera o Giants, um grupo de desenvolvimento empresarial, onde atua como conselheiro para mais de 120 empresários. Juntos, esses empresários têm um faturamento anual de R$2 bilhões e empregam mais de 5000 funcionários. Em suas redes sociais, são mais de R$1,5 milhão de seguidores fiéis que, todos os dias, compartilham feedbacks surpreendentes sobre os conteúdos do empresário.