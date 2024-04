Promoção Dia das Mães:Clientes do Vale Sul ganham kit L’Occitane

Shopping faz promoção compre&ganhe para incentivar as compras no período;

Expectativa é de 15% de aumento nas vendas

O Vale Sul Shopping vai presentear os clientes com um kit L’Occitane au Brésil no período da campanha de Dia das Mães “Mãe, a Essência do Amor”. Quem fizer R$ 400 em compras entre os dias 29 de abril e 12 de maio poderá trocar as notas por um kit de hidratante corporal, hidratante para as mãos e sabonete.

L’Occitane

O objetivo da promoção é incentivar as compras no período, o segundo melhor do ano para o varejo, perdendo apenas para o Natal.

Como vai funcionar – Juntando R$ 400 em compras entre 29 de abril e 12 de maio, o cliente cadastra os cupons no aplicativo Prizor (gratuito) e retira um kit L’Occitane au Brésil no ponto de troca localizado no novo corredor, na loja próximo à Mega Hering. Serão três essências disponíveis: Capim Limão, Bromélia e Abraço. A cada R$ 400 em compras, o cliente poderá retirar até três kits, sendo um de cada fragrância.

Vale Sul Shopping

O regulamento completo está disponível em valesul.shopping.

Dia das Mães

Expectativa – Neste ano, a expectativa é que as vendas aumentem 15% em relação ao mesmo período do ano passado.