Feimalhas está voltando à Capital do Vale com o Bazar Liquida Inverno

Considerada uma das maiores feiras de malhas do País, a Feimalhas que já é tradição no segmento de malharias do Sul de Minas e couros legítimos ,chega na próxima semana trazendo muitas novidades!

O Bazar Liquida Inverno, acontece de 28 de julho à 06 de Agosto, no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente.

Neste evento os consumidores, poderão conferir as últimas inovações nas tendências atualizadas e modernas da moda, com qualidade e preço acessível.

O público encontrará no Bazar Liquida Inverno, as tradicionais jaquetas vindas do Sul do País, pijamas, botas e calçados, malhas em tricô feminino e masculino,além dos maravilhoso doces ,queijos , vinhos e salames.

De acordo com o organizador da feira, Ari Rodrigues, “ A Feimalhas deste ano superou todas as expectativas com a edição realizada em junho, e agora com o inverno mais intenso, resolvemos trazer o Bazar Liquida Inverno para o público que procura além de preços que cabem no bolso, malhas exlusivas para compor seu look com alternativas modernas, e ainda levar toda a família para conferir as novidades que não são encontradas em outras lojas e magazines”.

Feimalhas

Com fornecedores de várias partes do País, nos stands instalados no Centro de Eventos, os expositores trarão muitas alternativas para o público, garantindo ótimos resultados tanto para os empresários como para os consumidores.

O pagamento também será facilitado, através dos cartões de débito, crédito e PIX.

Haverá sorteio de vários brindes que será realizado através dos convites digitais e para aqueles que adquirirem o convite presencial.

Tanto as pessoas que adquirirem o ingresso digital e na bilheteria e optar pela doação de um quilo de alimento não perecível, agasalho em bom estado ou ração concorrerão aos sorteio dos brindes.

Bazar Liquida Inverno

O Bazar Liquida Inverno está localizada no estacionamento do Shopping Jardim Oriente

Entrada : R$ 5,00 (valor simbólico), onde parte da arrecadação será destinada para o GACC, ou a doação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado para a Instituição do apoio Solidário de São José dos Campos.

Também o público poderá estar contribuindo com a doação de um quilo de ração para a Instituição Adote-me para os animais que estão para ser acolhidos ou adotados.

Horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 12 hs às 21 hs e no Domingo das 12 hs às 20 hs

Estacionamento: Gratuíto

Shopping Jardim Oriente

Localização: O Shopping Jardim Oriente está localizado na Rua Andorra 500, Jardim América.

Imagem de Nika Akin por Pixabay