Como prevenir o fotoenvelhecimento da pele?

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, tudo começa com o protetor solar, mas existem outros cuidados importantes.

O processo de envelhecimento precoce da pele é, entre outros fatores, resultado da exposição excessiva aos raios UV. Em um país tropical como o Brasil, é difícil não tomar sol. Ainda assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) alerta: “o preço que se paga para ter um bronze é o fotoenvelhecimento cutâneo, causado pela exposição solar, que provoca ressecamento, alteração na textura e rugas na pele, além de outros efeitos indesejáveis.”

Claro que isso não quer dizer que você nunca deva se expor ao sol. No entanto, é preciso adotar alguns cuidados na sua rotina, como o uso de hidratantes com protetor solar ou os dois produtos separados. Quer aprender outras dicas para proteger a pele? Siga a leitura!

Use protetor solar

O protetor solar ainda é o melhor aliado contra o fotoenvelhecimento. O produto deve começar a ser usado ainda na infância e seguir na vida adulta. O correto é passá-lo no rosto antes da maquiagem e após o hidratante. No restante do corpo, deve ser espalhado nas partes expostas, como pescoço, braços, mãos e pernas.

A SBD ressalta, ainda, que “o fotoprotetor ideal deve ter amplo espectro, ou seja, ter boa absorção dos raios UVA e UVB, não ser irritante, ter certa resistência à água e não manchar a roupa.”

Evite o sol entre as 10h e 16h

A recomendação de não tomar sol entre 10h e 16h é seguida principalmente na praia e piscina, porém, é válida em todo momento. Esse intervalo é quando os raios solares estão mais fortes e prejudiciais, assim, banhos de sol devem ser evitados.

Caso a ideia seja se bronzear, passe o protetor solar e prefira o sol matinal (antes das 10h) ou do fim da tarde (após as 16h). Em outras situações, use acessórios como óculos escuros e chapéus para ajudar a prevenir o fotoenvelhecimento.

Cuidado com os excessos

Excessos fazem mal e isso não é diferente no caso da exposição solar. Como a vitamina D é obtida principalmente ao tomar sol, você terá que reservar alguns momentos de seu dia para isso, mas não exagere. Quinze minutos podem ser suficientes. Além disso, siga as orientações do tópico anterior, evitando os períodos críticos da intensidade solar. Outra dica: usar mais protetor solar não significa ter permissão para ficar mais tempo exposto aos raios solares.

Use roupas que cubram a pele

As roupas e acessórios também ajudam a prevenir o fotoenvelhecimento. Procure usar peças que protejam os braços e pernas (ou parte deles, nos dias mais quentes). Inclua óculos escuros, chapéus ou bonés, caso faça exercícios ao ar livre. O uso das roupas certas, aliadas ao protetor solar, deve ajudar a evitar as linhas de expressão, rugas e doenças de pele.

Hidrate a sua pele diariamente

Você sabia que a hidratação também é parte dos cuidados contra o envelhecimento precoce da pele? Mantenha uma rotina de skincare e passe hidratantes faciais ao menos duas vezes por dia (uma pela manhã e outra à noite). No corpo, os cremes podem ser usados após o banho.

Se possível, procure por protetores solares com hidratante, assim pode unir dois cuidados em um. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, “é preciso usar hidratantes adequados a cada tipo de pele e específicos para o rosto e o corpo. É bom lembrar que as peles oleosas também precisam de hidratação.”

Inclua alimentos antioxidantes na dieta

A alimentação também é uma forma de prevenção ao fotoenvelhecimento. Assim, é preciso incluir na dieta os alimentos com propriedades antioxidantes, como açafrão, linhaça, aveia, frutas vermelhas e cítricas. Também é indicado tomar mais chás com a mesma propriedade, como os de romã, cavalinha, gengibre e cúrcuma.