Maior evento de IA da América Latina esgota ingressos presenciais 9 dias antes da data

Com startups, feira de negócios, música ao vivo, palestrantes nacionais e internacionais, o IAX vai proporcionar uma imersão no mundo da Inteligência Artificial. O evento acontecerá no dia 11 de abril, no WTC Events Center.

Daqui a uma semana, São Paulo será palco do maior evento de Inteligência Artificial da América Latina, o IAX – Inteligência Artificial Experience.

Serão mais de 10 horas de palestras, mais de 30 especialistas confirmados e 4 workshops, onde será possível aprender e utilizar ferramentas avançadas de IA. Grandes nomes como o de Flavio Tavares e Walter Longo, especialistas em Inteligência Artificial, Jairo Rozenblit, Presidente da Logitech no Brasil, Alexandre Messina, CEO do zapGPT, João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos, Valter Wolf, Country Manager da ABRIA (Associação Brasileira de Inteligência Artificial) e muitas outras autoridades no assunto estarão presentes neste dia.

O IAX vai apresentar um corredor de experiências. Uma delas se chama “Existe Vida Após a Morte?”. A empresa responsável irá ressuscitar o CEO da Apple, Steve Jobs, através de um holograma capaz de interagir com os humanos.

Além disso, será possível ser atendido por um avatar com a capacidade de dialogar com futuros clientes em toda a jornada de compra e relacionamento de qualquer loja, já muito utilizado em outros países.

Um simulador de voo, onde será possível sentir, ver e estar virtualmente em uma viagem emocionante em qualquer rota do mundo. Quem sabe escolher voar pelo monstruoso Grand Canyon?

Experiências em realidade aumentada também estarão disponíveis, como visitar um local desejado, ser um palestrante com plateia, ou mesmo, fazer parte de um júri ou estar ao lado de um animal selvagem.

Também haverá uma imersão na integração entre as ferramentas Whatsapp e Chat GPT, o ZapGPT, que oferece uma série de benefícios como por exemplo, realizar pesquisas rapidamente, tirar dúvidas, procurar por referências, utilizando para isso, a Inteligência Artificial (IA).

Flavio Tavares e Walter Longo contam que o evento será destinado para os admiradores e empresários do mercado. “Contamos com a presença de mais de 1.500 pessoas presenciais e 5.000 online nesse único dia, experimentando a verdadeira realidade do futuro. Será disponibilizado uma ampla variedade de palestras, painéis, experiências imersivas e workshops – um caldeirão de oportunidades excepcionais para as empresas se conectarem com um público diversificado e engajado”, comentam.

Segundo Tavares e Longo, a Inteligência Artificial não é mais um assunto apenas para profissionais de TI, mas também, CEOs, Empresários, Startups, Investidores e Profissionais de diversas áreas que buscam novas soluções capazes de impulsionar os negócios; ou todos os públicos que buscam aprender constantemente e desejam estar por dentro das tecnologias que estão revolucionando todas as áreas.

Outras novidades deste evento é que toda comunicação, divulgação e ações digitais serão feitas exclusivamente por inteligência artificial, incluindo imagens, vídeos, músicas, locuções e todos os textos. Será a primeira vez no Brasil que uma campanha será feita exclusivamente pela IA e já conta com o apoio de grandes nomes da tecnologia, como a Escola do Metaverso, Logitech, a Diageo, a NFTrend e EventPlay. “Com acesso a tanta inovação, ou você surfa na onda da tecnologia, ou vai ser engolido pelo tsunami”, assegura Flavio Tavares.

Inteligência Artificial Experience — IAX

DATA: 11/04/2023

HORÁRIO: Das 9h às 18h

LOCAL: World Trade Center São Paulo — Av. das Nações Unidas, 12551 — Cidade Monções, São Paulo — SP, 04578-903

Ingressos: https://www.upper.live/inteligencia-artificial

Upper

A Upper nasceu de uma iniciativa idealizada por Flavio Tavares e Walter Longo que, percebendo as mudanças do status quo da publicidade, decidiram ir além.

Pensando nisso, desenvolveram o conceito de ADucation, uma combinação entre o poder da publicidade e o propósito da educação.

Flavio Tavares

Referência em mobilidade, tecnologia e propósito no Brasil, Flávio Tavares tem incentivado empresas e líderes a repensarem a maneira como fazem negócio e a terem um olhar mais sensível em relação às pessoas.

É palestrante, e fundador da Welcome Tomorrow, o maior movimento de inovação, tecnologia e futuro do Brasil, idealizador do Instituto PARAR, a principal plataforma sobre mobilidade corporativa da América Latina, e uma das maiores vozes sobre propósito e criação de movimentos da atualidade.

Walter Longo

Walter Longo é especialista em Inovação e Transformação Digital. Publicitário e Administrador de Empresas, com pós-graduação na Universidade da Califórnia, Longo é empreendedor digital, palestrante internacional, sócio-diretor da Unimark Comunicação e sócio-fundador da Upper.