Circo Itinerante com exposição de brinquedos reciclados circula em cartaz em São José dos Campos e cidades do Vale

Já imaginou um circo com brinquedos antigos feitos de sucata? Até o dia 28 de abril São José dos Campos recebe a exposição Eco Circo Brinquedos Circenses e de Antigamente, em cartaz no espaço Circo no Quintal. O acervo apresentará brinquedos retros que fizeram parte da infância de muitas gerações nas décadas de 80 e 90 e brinquedos circenses feitos com materiais reciclados. Realizado pelo Coletivo Circo no Quintal a proposta tem financiamento do Programa de Ação Cultural – Proac.

Com direção e curadoria do artista e brinquedeiro Leandro Delgado, a exposição reúne 21 peças e propõe conscientizar crianças e adultos sobre o reaproveitamento de materiais recicláveis, além de resgatar memórias afetivas. A exposição ainda percorrerá entre os meses de maio a agosto o distrito de São Francisco Xavier e as cidades de Jacareí, Paraibuna, Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, todas com entrada franca.

Dentre o acervo criado os visitantes poderão encontrar a Peteca de sacola e papel, Bilboquê e Boliche de garrafa pet, Telefone de lata, Dama e Jogo da Velha feito com papelão, Prato de Equilíbrio e Papelão, Pé de Lata, Bambolê de Mangueira, entre outros. O visitante ainda poderá aprender a confeccionar esses brinquedos, por meio de uma vídeo aula que poderá ser acessada por meio do QR Code instalado no painel de cada obra. As datas e horários de funcionamento da exposição poderão ser consultados no instagram @exposicaoecocirco – @circonoquintal

RECICLAGEM NO BRASIL

RECICLAGEM NO BRASIL: De acordo com o portal Agência Brasil, o último levantamento realizado pela Abrelpe – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, apresentou que Brasil produz cerca de 27,7 milhões de toneladas de anuais de resíduos recicláveis, desses apenas 4% dos resíduos sólidos são reaproveitados, ficando abaixo de países de mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem. O baixo desempenho apresenta muitas causas como, falta de conscientização da população no descarte e separação de resíduos, falta de infraestrutura das Prefeituras locais, entre outros.

CIRCO NO QUINTAL

CIRCO NO QUINTAL: Criado em 2016 com o desejo em levar as artes circenses para todas as pessoas, o espaço já recebeu mais de 400 artistas, incluindo atrações da Argentina, Venezuela, Paraguai, Chile e Itália, além de renomados grupos nacionais. O projeto atua na formação de público a partir do ingresso solidário, além de inúmeros projetos como, festivais e mostras de circo, mostras audiovisuais, residências artísticas, oficinas de formação e aprimoramento técnico em palhaçaria, malabares, mágica e construção de brinquedos, que juntos já alcançaram mais de 10 mil pessoas.

ECO CIRCO ITINERANTE

São José dos Campos – 03 a 28 de abril / segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h

Espaço Circo no Quintal – Rua Salim Simão, 282 – Bosque dos Eucaliptos

Consultar horários de funcionamento pelos instragram @circonoquintal – @exposicaoecocirco

Agenda da exposição

Jacareí – 08 a 27 de maio – Fundação Cultural de Jacarehy – Sala Mário Lago

São Francisco Xavier – 05 a 24 de junho – Associação Amigos da Biblioteca

Pindamonhangaba – 03 a 22 de julho – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina

Paraibuna – 31/julho a 19/agosto – Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva

Monteiro Lobato – 28/agosto a 16/setembro – Instituto Pandavas