Uma viagem visual e sonora nas férias do Colinas Shopping

Sucesso em alguns dos principais museus do país, Im.fusion é uma experiência de cores e imersão tecnológica para todas as idades

O visual chama a atenção antes mesmo de entendermos o que ele significa. Uma “caixa preta” do tamanho de uma casa será instalada na praça de eventos do Colinas Shopping durante o mês de férias. Dentro dela, uma experiência tecnológica totalmente imersiva. Essa é a Im.fusion, uma exposição multimídia que já passou pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

A instalação fica no centro de compras de 2 a 31 de julho, com diferentes ambientes e contextos que fazem as pessoas interagirem com som e imagem. São 12 minutos imersos em formas coloridas, com sensores e projeções cheias de efeitos especiais gráficos e sonoros.

“Nós queríamos muito que a nossa ação de férias durante as comemorações de 25 anos do Colinas fosse diferente de tudo que já fizemos, e nós conseguimos. A instalação tecnológica é sucesso por onde passa, como o Museu do Amanhã e o MIS. Temos certeza que vai encantar todo mundo aqui também”, afirma Priscilla Levinsohn, diretora de marketing do Colinas.

Im.fusion é uma instalação tecnológica que oferece uma experiência lúdica, capaz de despertar reflexões sobre a forma como interagimos com o micro e o macro, em diferentes contextos e ambientes.

O desenvolvimento de novas tecnologias e as conquistas científicas têm impactado a forma como o ser humano se relaciona com a natureza em escalas de proporções paradoxais. Ao mesmo tempo que manipulamos formas diminutas – como vírus e bactérias – exploramos imensidões como a Lua e Marte.

A experiência multimídia é feita em uma sala escura, com mais de 5 metros de largura, 4 metros de altura, e 10 metros de profundidade.

Os visitantes podem explorar três cenários, começando pelo “contato” com moléculas; depois, conferir a diversidade de um ecossistema; e, por fim, podem analisar a imensidão do universo.

A exposição funciona assim: diversas câmeras e sensores foram instalados nos três cenários. Durante o passeio, eles captam a movimentação das pessoas, e esse movimento interfere nas exibições, como se qualquer movimento gerasse uma consequência.

A visitação é gratuita, com limite de visitantes dentro da instalação (até oito pessoas por sessão). Portanto, será considerada a ordem de chegada. Durante a experiência, não é necessário nenhum contato físico durante o trajeto de sentido único para os visitantes.

Quando: todos os dias, de 2 a 31 de julho, das 12h às 20h

Gratuito

Onde: Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP).

Im.Fusion é uma instalação tecnológica que propicia uma experiência lúdica, capaz de despertar reflexões sobre a forma como interagimos em diferentes contextos e ambientes. Do micro ao macro são explorados três cenários, partindo do contexto molecular, passando por uma floresta até a imensidão do universo. Em 12 minutos, os visitantes observam formas coloridas e interagem, por meio de sensores, com projeções cheias de efeitos especiais – gráficos e sonoros. A tecnologia empregada dispensa a necessidade de contato físico e a fantasia se faz por meio da aproximação. A instalação foi criada pela Deeplab Project e produzida pela Dellarte Soluções Culturais em parceria com a BM Produções, e conta com o apoio da On Projeções.

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.