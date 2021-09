São José dos Campos recebe Muros com Arte

Projeto promove grafite de alunos de escolas públicas inspirado em alimentação saudável

Nos próximos dias 08, 09 e 10 de setembro, o projeto Muros com Arte chega à cidade de São José dos Campos/SP. A iniciativa da Horizonte Educação e Comunicação, em parceria com a Diretoria de Ensino Região de São José dos Campos e patrocínio da Coop e da Secretaria de Estado da Cultura – Programa de Ação Cultural, leva grafite aos muros das escolas vencedoras com os desenhos campeões inspirados no tema “Alimentação Saudável”.

Muros com Arte

O projeto teve início no mês de junho, primeiro com oficinas educativas envolvendo alunos e professores de escolas públicas da cidade para conhecerem o tema em profundidade e estimular a produção dos desenhos. Na segunda etapa, os trabalhos dos alunos passaram por uma comissão julgadora e pelo voto popular. Os três desenhos vencedores, que acabaram de ser escolhidos, serão transformados em grafite nos muros das escolas ganhadoras.

Foram mais de 1.620 alunos do Ensino Fundamental II envolvidos, 117 trabalhos inscritos e 14 finalistas, selecionados pela comissão organizadora do projeto sob os critérios de criatividade, originalidade, pertinência ao tema e desenvolvimento pedagógico. Os vencedores foram as escolas E.E. Professor Alceu Maynard de Araújo (aluna: Maria Izabel de S. Vernique), E.E. Professora Wilma Ragazzi Boccardo (aluna: Sarah Beatriz da Silva de Toledo) e E.E Eng.º Edgar Mello Mattos de Castro (aluno: Maicon Vinícius F. Machado) que terão suas obras de arte grafitadas nos muros das próprias instituições, pelos alunos, com a monitoria do grafiteiro joseense Claudinei Oliveira, o “Vespa”. “Pintar é sempre uma diversão, e poder conciliar a arte do grafite como ferramenta de transformação e educação na vida destes jovens é ainda mais prazeroso”, comenta Vespa.

E.E Eng.º Edgar Mello Mattos de Castro

E.E Eng.º Edgar Mello Mattos de Castro-Foto:Divulgação

“Alimentação saudável”

Sobre a escolha do tema “Alimentação saudável” para ser o mote do projeto nesta edição, o coordenador do Muros com Arte na Horizonte, Allan de Amorim, comenta sobre os valores socioeducativos que estão envolvidos: “Todos sabem que uma dieta saudável inclui muita fruta, verdura, legumes, grãos integrais e restringe alimentos industrializados ricos em sal, açúcares e gorduras. No entanto, a alimentação saudável vai muito além da preocupação com o seu valor nutricional, ela envolve valores sociais, afetivos e sensoriais, que vão da escolha dos alimentos, suas preparações, as características do modo de comer e do ambiente onde são consumidos, considerando as diferentes fases da vida e etapas do sistema alimentar” avalia. “Essa iniciativa conecta duas áreas da educação: ciências e artes, perpetuando os valores aprendidos em um grafite que será para todos, valorizando o trabalho artístico dos jovens alunos e seus professores”, comenta o coordenador da Horizonte. Nesta edição, além de São José dos Campos, o Muros com Arte contempla mais três cidades paulistas: Sorocaba, Piracicaba e São Caetano do Sul.

Dia do Grafite – Muros com Arte em São José dos Campos

08/09 das 8h às 16h – E.E. Professora Wilma Ragazzi Boccardo

09/09 das 8h às 16h – E.E Eng.º Edgar Mello Mattos de Castro

10/09 das 8h às 16h – E.E. Professor Alceu Maynard de Araújo

Grafiteiro – Instagram – @vespapdfcrew

Instagram do projeto – @muroscomarte

Instagram da Horizonte – @horizonte.projetos

Site do projeto para mais informações – http://www.muroscomarte.com.br

Agendamento de entrevistas – edna@grupocasa.com.br

O que é o Muros com Arte?

É uma iniciativa cultural que promove o estudo da arte e a realização de obras de grafite em muros de escolas públicas. Os participantes são alunos do ensino público que passam por oficinas de trabalho sobre um tema ligado à qualidade de vida e produzem desenhos que concorrem à possibilidade de ter sua criação transformada em um grafite nos muros da escola onde estudam. O grafite é feito com a curadoria e supervisão de um grafiteiro profissional. O tema deste ano foi “Alimentação Saudável”. Mais tarde, os trabalhos serão mostrados em uma exposição itinerante pelas cidades de Piracicaba, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Sorocaba, que são as cidades escolhidas para o projeto.

Muros com Arte foi criado pela Horizonte Educação e Comunicação e tem o patrocínio da Coop e da Secretaria de Estado da Cultura – Programa de Ação Cultural. A Horizonte desenvolve e implanta, desde 1993, projetos em escolas de todo Brasil. Fazemos o diagnóstico da demanda do cliente, propomos a estratégia, implantamos a ação, desenvolvemos conteúdo, capacitamos os educadores e avaliamos os resultados. Aplicamos essa expertise também na educação para sustentabilidade de públicos internos e voluntariado corporativo.

Coop

A Coop – Cooperativa de Consumo é uma rede de varejo colaborativo que, desde 1954, ajuda você a resolver tudo num só lugar e transforma a sua vida e a sociedade onde está inserida. Sua atuação em pontos de contato como supermercados e drogarias está pautada nos pilares dos 3 C’s: Convivência – forma calorosa e acolhedora de construir relações próximas e cooperativas; Conveniência – variedade de produtos e soluções; e Consciência – contribuir para uma economia mais consciente. Saiba mais em: https://www.portalcoop.com.br/

E.E. Professora Wilma Ragazzi Boccardo