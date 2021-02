Lugares calmos para viajar neste Carnaval com a família e amigos

Débora Sales

Mesmo antes da pandemia sempre houve pessoas que nunca gostaram da folia do carnaval. Porém, neste ano muitos estão pensando em lugares mais tranquilos para se antecipar no planejamento do feriado, por precaução e incerteza da COVID-19.Por este motivo, separamos cinco lugares com destinos maravilhosos para você não deixar de aproveitar e curtir o carnaval.

Lapinha da Serra (Minas Gerais)

Localizado no distrito de Santana do Riacho, Lapinha da Serra é um lugar perfeito para os amantes da natureza e para quem realmente quer aquele isolamento de tudo. O local não possui sinal de celular, farmácia e muito menos posto de gasolina. No total são apenas 300 habitantes no vilarejo. O lugar é cercado por belas cachoeiras, grutas, lagos, picos e por muito ar fresco. Ideal para quem gosta de ecoturismo e esportes de aventura. Não se preocupe que o local tem restaurantes, chalés, casas, bangalôs e pousadas.

Japaratinga – Alagoas

Praia e hotel fazenda no mesmo lugar? Japaratinga é uma cidade pouco conhecida pelas pessoas. Calmo e longe de toda movimentação das praias turísticas, fica apenas 20 minutos de carro da famosa praia de Maragogi. E o melhor de tudo, é considerado um lugar paradisíaco. Uma das pousadas mais famosas do local é a Paraíso dos Coqueirais. Pois é 2 em 1, misturando campo com praia. Tendo animais, aves, passeio a cavalo, pescaria, mirante reservado e trilhas ecológicas. Essa pousada em Japaratinga é um lugar bem tranquilo e aconchegante. No local existem várias casas e pousadas bem aconchegantes também, entretanto separamos essa pela diversidade.

Canela – Rio Grande do Sul

Cidade grudadinha em Gramado, apenas 7 KM de distância. A pequena cidade de Canela é menos explorada e tem preços mais em conta, além de ser um lugar extremamente organizado e super tranquilo. É conhecida por ter influência dos colonos alemães do século XIX, a cidade possui vários lugares românticos e também de aventura para os que gostam de altura. O principal atrativo da cidade é a Catedral de Pedra em estilo gótico que fica na Praça Matriz e o Parque Nacional do Caracol que possui várias trilhas ecológicas bem sinalizadas e bondinhos que levam para uma vista de tirar o fôlego, muito linda mesmo.

Chapada dos Veadeiros – Goiás

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica no centro do Brasil, a 230 km de Brasília, é um dos lugares mais procurados se tratando de variedades de cachoeiras espetaculares. A cor da água é realmente deslumbrante, algumas cachoeiras têm a cor de cristais de quartzo, como é o caso da famosa Cachoeira Santa Bárbara que é comprada com as águas caribenhas. Cachoeiras com quedas d’água de até 100 metros de altura.

O local engloba oito municípios famosos como: Alto Paraíso, Vila de São Jorge e Cavalcante. O que se pode ver além de várias trilhas e picos são as variedades e biodiversidade de espécies selvagens. Um lugar para caminhar muito e ver as cores desconhecidas das cachoeiras de Goiás. Mais distantes das cachoeiras há hostel, pousadas e casas para alugar. É aconselhado contratar um guia para pessoas que não conhecem os locais das trilhas. Existem trilhas de nível fácil, médio e difícil.

Jalapão – Tocantins

Se você está pensando em aventura, viaje para o Jalapão. Com 20 anos apenas, foi consolidado como a jóia rara do turismo de Tocantins. Um lugar cheio de dunas, cachoeiras cristalinas e verde-esmeralda. Ainda é pouco conhecido pelos apaixonados pelo ecoturismo. A área é conservada e protegida por ser um dos cenários mais prósperos do Brasil. Isso inclui um Parque Nacional com uma área de 34 mil km².

O local é muito difícil de chegar, pois a maior parte da viagem é de estrada de chão. Então é aconselhável contratar um guia ou usar mapas off-line, pois grande parte da viagem não tem sinal. Jalapão é um lugar muito bom para se desconectar do mundo e se concentrar nas simples e belas coisas que a natureza nos proporciona. Uma dica importante para os que querem ir por conta própria é viajar em um carro 4×4 por causa da estrada que parece um rally.

Cinco dias é o mínimo para se deslumbrar com as belezas que a região oferece, pois o lugar é considerado a segunda maior biodiversidade do planeta, por este motivo é bom ficar o máximo de tempo para aproveitar o cerrado. Está afim de viver essa aventura?

Importante

Espero que tenha gostado das nossas super dicas de viagem. De um jeito ou de outro separamos os melhores e mais calmos lugares para você se divertir ao máximo do jeito que você gosta. Afinal de contas, não importa se o carnaval será agitado ou não, o importante é você se sentir bem onde esteja. Quais desses cinco lugares você mais se identificou e gostaria de conhecer das dicas acima?