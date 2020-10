Turismo: região de São José dos Campos recebeu R$ 5,4 milhões em setembro

O valor atenderá dez cidades que estão com obras e melhorias em andamento

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo liberou em setembro R$ 33,3 milhões para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades, o maior valor mensal de 2020. O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur).

São José dos Campos

Na região de São José dos Campos, o valor investido foi R$ 5,4 milhões, dividido entre dez cidades.

Aparecida: revitalização das avenidas Sólon Pereira, Totó Barbosa, Aristides de Andrade e a rua Francisco Pereira Rangel;

Areias: construção do mirante e revitalização constitucionalista;

Campos do Jordão: reforma das calçadas de acessibilidade e da iluminação e revitalização das avenidas;

Caraguatatuba: elaboração do projeto turístico e implementação do complexo do mirante Camaroeiro;

Cunha: obras na avenida Daher Pedro;

Monteiro Lobato: revitalização da praça Comendador Freire;

Paraibuna: construção do portal da cidade e revitalização da avenida Beira Rio;

Santa Branca: melhoria na iluminação pública;

São Luiz do Paraitinga: revitalização de praça e reforma nos banheiros públicos;

Ubatuba: iluminação da orla.

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

Para a liberação a Secretaria optou pelas obras em andamento — ou seja, sem a necessidade de novas licitações, o que poderia atrasar o processo nesse momento delicado de queda nas atividades produtivas por causa da covid-19. “Os investimentos em turismo têm essa capacidade de ativação e reação econômica. Ajudam a manter os empregos locais, nas cidades, como na construção civil, na indústria local e no comércio em geral e, no pós-pandemia, deixam os destinos preparados para receber os turistas de volta”, afirma Vinicius Lummertz, secretário estadual de Turismo.

Dadetur

Com o resultado de setembro os repasses do Dadetur chegaram a 170 cidades em 2020 e somam R$ 163,2 milhões, 37,4% a mais que 2019 e o dobro de 2018. O estado tem 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico.