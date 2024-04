6 destinos para conhecer em viagens de curta duração

Conheça destinos ideais para viagens curtas com uma variedade de experiências

Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que existem. Uma viagem é capaz de proporcionar momentos de lazer e diversão, além de ser possível conhecer uma cultura completamente nova, o que amplia nossos horizontes. Porém, nem sempre é possível planejar uma viagem de muitos dias, sendo preciso recorrer a viagens curtas para fugir do estresse da rotina.

Viagens curtas são ótimas opções para quem está precisando tirar uns dias de folga, mas não tem muito tempo disponível. Com inúmeras vantagens, a principal delas é o preço, que costuma ser mais acessível, porque esse tipo de viagem envolve menos despesas com transporte, alimentação e hospedagem. Além disso, por ser uma forma mais rápida de aproveitar um lugar, o viajante consegue escolher com exatidão quais destinos vai visitar.

Uma dica certa é escolher um destino que seja mais próximo ou dentro do seu território. Por exemplo, você pode reservar uma hospedagem no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, que são lugares turísticos e de fácil acesso para quem está pensando em fazer uma viagem mais curta.

Confira uma lista com 6 destinos incríveis que oferecem a melhor opção quando o assunto é viagem de curta duração.

1. Rio de Janeiro (RJ)

A cidade do Rio de Janeiro é uma das melhores opções para quem está buscando fazer uma viagem curta, mas cheia de passeios espetaculares. Além de atrações como as praias de Ipanema e Copacabana, não podemos nos esquecer dos famosos pontos turísticos, como o Cristo Redentor. Entretanto, a cidade não se resume a isso. Por lá, você encontra restaurantes incríveis e feiras de rua com itens vintage e muita gente cheia de carisma.

2. Gramado (RS)

Gramado também é um ótimo lugar para quem está pensando em uma viagem mais breve e de poucos dias. O lugar conta com bares que possuem uma forte influência alemã. Além disso, a cidade é fascinante nos meses mais frios. Você consegue conferir os festivais de inverno e de cinema, além de poder se hospedar em chalés aconchegantes.

3. Fortaleza (CE)

Fortaleza é um dos destinos mais procurados no nordeste brasileiro, e é uma ótima opção para quem quer fazer uma viagem curta, mas ainda assim aproveitar cada ponto turístico. O destino é perfeito para miniférias. Por lá, você encontra bares, salas de cinema, teatro e diversos museus. Além disso, pode conhecer o Museu do Ceará e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

4. Paraty (RJ)

Localizada entre Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade de Paraty é considerada uma das mais bonitas da Costa Verde do Brasil. É uma ótima opção quando o assunto é viagem de curta duração. O lugar é repleto de montanhas exuberantes, águas cristalinas, além de ter mais de 60 praias e ilhas, sem contar o centro histórico com casarões coloridos e igrejas barrocas. Uma das principais atrações de Paraty é o Largo de Santa Rita e o Museu de Arte Sacra.

5. Florianópolis (SC)

Se você está pensando em fazer uma viagem curta, Florianópolis pode ser a opção ideal. A capital de Santa Catarina é um dos melhores destinos para uma viagem assim. O lugar conta com várias praias de água cristalina, lagunas, dunas e muitas trilhas. Além disso, a cidade fica próxima do famoso Beto Carrero World, um dos maiores parques de diversão da América Latina. Se estiver pensando em viajar no verão, não deixe de visitar a Ilha da Magia. Essa experiência, com certeza, vai garantir muitas lembranças, mesmo se for uma viagem curta.

6. Ilha do Mel (PR)

A Ilha do Mel, no Paraná, é um ótimo destino paradisíaco e tem muitas atrações para os viajantes que estão planejando uma viagem de poucos dias. O lugar é repleto de praias com águas cristalinas, trilhas ecológicas e natureza muito bem preservada. Se você deseja se desconectar da correria da rotina, a Ilha do Mel é um ótimo lugar para desfrutar de momentos de paz e tranquilidade.

Imagem de Kleber Kleber por Pixabay