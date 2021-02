Citrus Aurantium: Veja 6 benefícios e como tomar

O Citrus Aurantium é um suplemento capaz de ajudar você a perder aqueles quilos sobressalentes, e ainda por cima, combater o envelhecimento precoce.

Afinal, perder peso com saúde é uma tarefa difícil para muitas pessoas, e nessas horas um bom suplemento alimentar pode ser o seu melhor aliado!

Contudo, não é só por isso que o Citrus Aurantium é famoso. Pois, tem outros benefícios para a saúde, incluindo sua ação antioxidante.

Você já ouviu falar dele? Provavelmente sim, a profissional Manuela Jobst especialista no assunto trouxe algumas informações e benefícios que valem ser destacados.

Mas, se você ainda não conhece o Citrus Aurantium, fique tranquilo, pois nesse artigo eu vou apresentar para você 6 benefícios incríveis, além de explicar como tomar.

O que é ?

Citrus Aurantium é um suplemento 100% natural, feito a partir de uma planta de origem asiática conhecida como Laranja Amarga, Laranja Azeda ou Sevilha.

Todas as suas partes, incluindo flores, frutos, caule, folhas e sementes, podem ser aproveitadas para o consumo.

Além disso, suas propriedades medicinais o tornam uma das plantas mais utilizadas na Medicina Tradicional Chinesa.

E a seguir eu preparei uma lista com os 6 principais benefícios do Citrus Aurantium para você conhecer.

1. Ação antioxidante

O Citrus Aurantium é rico em Vitamina E, um nutriente com poderosa ação antioxidante que combate os radicais livres.

Graças a isso, o Citrus Aurantium:

Combate o envelhecimento precoce;

Promove a regeneração celular;

Melhora a saúde e aparência da pele e dos cabelos.

Portanto, uma ótima opção de suplemento natural para você que quer retardar o envelhecimento e cuidar da aparência!

2. Ajuda a perder peso com saúde

O Citrus Aurantium é um suplemento emagrecedor.

Isso ocorre graças a presença das aminas adrenérgicas, substâncias que atuam no sistema nervoso central para:

Acelerar o metabolismo;

Promover a queima de gordura;

Reduzir o apetite.

Com a combinação desses três efeitos, o Citrus Aurantium é um dos melhores aliados para quem quer perder peso.

E os resultados são ainda melhores junto a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável.

3. Preserva a massa muscular

A ação do Citrus Aurantium é capaz depreservar a massa muscular ganha durante as atividades físicas. Além de utilizar as gorduras armazenadas no tipo adiposo como fonte de energia.

Portanto, inibe a perda de massa muscular e massa magra, que normalmente ocorre como efeito colateral dos treinos.

4. É rico em Vitamina C

O Citrus Aurantium tem grandes quantidades de vitamina C, ideal para quem quer repor esse nutriente essencial no organismo.

E graças a isso, o suplemento tem uma potente ação antioxidante, além de combater o escorbuto, doença causada pela deficiência da Vitamina C.

5. É rico em fibras

O Citrus Aurantium tem também uma boa quantidade de fibras, que ajudam a regular o trânsito intestinal.

Além disso, as fibras auxiliam a promover uma sensação de maior saciedade, outro fator auxiliar para a perda de peso.

6. Tem ação termogênica

O Citrus Aurantium tem um composto chamado sinefrina, uma substância alcaloide que participa da transformação de gorduras em energia, processo chamado de termogênese.

De forma simplificada, isso aumenta a temperatura corporal naturalmente, levando a um maior gasto de energia, tanto durante os treinos físicos, quanto durante os momentos de repouso.

Portanto, você vai queimar mais calorias ainda, maximizando seu processo de emagrecimento.

E como tomar Citrus Aurantium?

O Citrus Aurantium é um suplemento alimentar natural em cápsulas. Portanto, não apresenta efeitos colaterais quando tomada da forma correta.

A dose recomendada é 600 mg diariamente, mas pode variar conforme o fabricante.

Se você tiver dúvidas na hora de tomar, procure orientações com um profissional da saúde de sua confiança antes de iniciar o consumo.

O Citrus Aurantium não é indicado para pessoas com pressão alta, com arritmia cardíaca, gestantes, lactantes e crianças.

Conclusão

O Citrus Aurantium é um dos melhores suplementos naturais para quem busca um produto emagrecedor ou com poderosa ação antioxidante.

E como bônus, você ainda leva uma série de outros benefícios! Gostou do Citrus Aurantium? Deixe seu comentário e até breve!