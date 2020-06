COVID-19: Medidas preventivas para sua organização

O Coronavírus se espalhou por todo o mundo e foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a OMS, o coronavírus pertence à família dos vírus que causa doenças como o resfriado comum, a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS). O vírus se espalha através da tosse, espirros e contato direto com pessoas infectadas. Não existem vacinas ou curas para o Coronavírus, pois essa cepa nunca foi vista antes. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando juntos para desenvolver uma vacina. O Daniel Homem de Carvalho lista alguns dos sintomas mais comuns do coronavírus como:

Nariz a pingar

Tosse

Dor de cabeça

Dor de garganta

Febre

O que os empregadores podem fazer para evitar o vírus?

Divulgue o conhecimento sobre o vírus e seus sintomas

Incentive os funcionários a lavarem as mãos com frequência e forneçam desinfetante para as mãos

Use desinfetantes e esterilizadores para limpar superfícies, maçanetas, áreas de refeições, refrigeradores de água, desktops e copiadoras

Permitir que os funcionários tirem férias ou trabalhem em casa quando estiverem doentes

Ajustar suas apólices de licença médica por um determinado período, se necessário

Garanta que seu local de trabalho tenha um sistema de ventilação adequado

Patrocine vacinas gratuitas contra a gripe para evitar a propagação da gripe

Evite viagens de negócios a países onde houve um surto de coronavírus

Fornecer máscaras para ajudar os funcionários e evitar o contato com pessoas infectadas

O que os funcionários podem fazer para evitar o vírus?

Evitar o contacto com as pessoas que têm um resfriado ou febre

Lave as mãos e use desinfetante para as mãos regularmente

Espirre ou tosse na manga superior ou em um lenço de papel, não nas mãos

Ficar em casa se você tem ou pensa que tem a gripe

Evite o contato com animais selvagens e de criação sem proteção adequada

Não toque nos olhos, boca ou nariz sem lavar as mãos

Beba água suficiente para manter a garganta úmida o tempo todo

Procure ajuda médica se tiver algum sintoma de coronavírus

Certifique-se de que seus alimentos estejam cozidos corretamente antes de consumir

O Daniel Homem de Carvalho explica que o Coronavírus está provocando medos entre pessoas de todo o mundo. O vírus pode causar doenças agudas, incluindo pneumonia, SARS e MERS. É especialmente perigoso para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como crianças e idosos. Em casos raros, pode levar à morte. Como não existe uma vacina específica para curar a doença, é essencial tomar as medidas preventivas para conter a propagação do vírus.