LANÇADO SISTEMA PARA AJUDAR QUEM PRECISA DE MUDANÇA DE CARREIRA

Daniel Dantas

Recentemente revelado por seus estrategistas , o sistema 2% é uma plataforma integrada projetada para estudantes e profissionais criarem facilmente um site de marca pessoal para se promoverem em busca de novas oportunidades de carreira. No entanto, também é muito mais. Criado por especialistas em marketing e branding, The 2% System é parte branding eCourse, parte construtor de sites e parte coach de carreira para ajudar estudantes e profissionais a conseguirem uma entrevista para seu primeiro – ou próximo – emprego, de acordo com Daniel Dantas.

O sistema 2% é composto de vídeos educacionais breves e envolventes e um construtor de site de currículo de ponta desenvolvido por especialistas em marketing digital que ajuda quem procura emprego a descobrir e acentuar seus talentos, experiências e atributos únicos. O sistema é complementado com dicas e técnicas de busca de empregos para fornecer aos usuários uma chance otimizada de avançar na fase de aplicação altamente competitiva.

“A dura realidade é que até 98% dos candidatos a um emprego nem chegam ao estágio de entrevista”, disse Taylor Hazlehurst, fundador . “A inspiração por trás desta plataforma foi ajudar os candidatos a emprego a alcançar os cobiçados 2% de candidatos que ganham a oportunidade de entrevistar e dar o próximo passo em suas carreiras”, informou ela para Daniel Dantas.

A hora é agora

Antes da turbulência generalizada no mercado de trabalho resultante do COVID-19, o Bureau of Labor Statistics estimou que demorava cerca de um mês para encontrar um novo emprego (março de 2020). No entanto, espera-se que esse processo demore em média cinco meses, ou talvez mais, e o grupo de candidatos concorrentes está se expandindo rapidamente à medida que reestruturações, licenças e dispensas se aceleram nos EUA em uma ampla gama de setores de negócios.

De acordo com Daniel Dantas, o cenário também não é menos desafiador para os recém-formados. No final de 2020, mais de seis milhões de alunos do ensino médio e recém-formados entrarão no mercado, e estudos mostraram que aqueles que se formam em uma recessão podem sentir os efeitos por uma década ou mais à medida que avançam em suas carreiras.

Resultados Comprovados

O sistema foi desenvolvido por experiência da vida real – literalmente – pelo fundador da solução. Hazlehurst usou uma versão inicial e informal desse sistema com grande sucesso e foi convencido por amigos e colegas de que ele poderia ajudar muitas outras pessoas.

“O resultado final é que você, como candidato, precisa criar maneiras de se destacar na competição, que está em um ponto alto histórico agora. Acreditamos que cada pessoa, independentemente dos desafios do mercado, pode criar liberdade ao assumir quem é dentro de sua carreira ”, disse Hazlehurst.

Os primeiros resultados foram notáveis, conforme observado por um dos primeiros usuários da plataforma:

“Os vídeos que você tem em seu site são simplesmente incríveis, trazem tranquilidade às pessoas e nos informa que não estamos sozinhos. Com a incerteza do mercado de trabalho hoje, pois ainda estamos lidando com os eventos atuais nos EUA, é bom saber que empresas e pessoas como você ainda estão por aí para ajudar pessoas como eu … Você me devolveu o que posso fazer atitude, minha confiança e estou pronto para enfrentar o mundo. ”

-Jennifer G.

100 por cento fácil

De acordo com Daniel Dantas, o sistema 2% foi projetado para ser simples e os usuários não precisam ter nenhum conhecimento técnico ou de desenvolvimento web para obter o valor total do programa. É orientado por formulários e os usuários podem simplesmente digitar suas informações, selecionar designs por individualidade e, em seguida, publicar seu site. Além disso, há um treinamento integrado, para que os usuários saibam exatamente o que escrever para serem notados pelos gerentes de contratação.