Fundhas lança ‘Cephas Carreiras’ para alunos e população

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) lança, nesta terça-feira (15), o programa Cephas Carreiras, que visa investir na vocação profissional dos alunos, de 18 a 29 anos, do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).

Fundhas

O objetivo é atender 500 alunos egressos da Fundhas e 120 da população. O programa terá duração de dois meses para a população em geral e de dois anos para os alunos.

Os participantes farão teste vocacional e terão acompanhamento para adequação de currículo, atualização profissional, dinâmicas para entrevistas, produção de conhecimento e imagem pessoal, definição da área de atuação e possibilidades de investimentos pessoais na empregabilidade e empreendedorismo.

As vagas destinadas ao público são gratuitas e estão divididas em quatro ciclos de atendimento. O primeiro começa no dia 21 de março e as inscrições podem ser feitas de 21 de fevereiro a 11 de março, pelo site do Cephas.

No mesmo dia do lançamento do projeto, cerca de 100 adolescentes da Fundhas participarão de uma palestra, após a realização de um teste vocacional.

Perfil

O Cephas é uma instituição educacional implantada em São José dos Campos, mediante convênio entre os governos federal e municipal, por meio do Programa de Expansão da Educação Profissional do Ministério da Educação.

Prefeitura de São José dos Campos

A instituição é mantida pela Prefeitura de São José por meio da Fundhas e tem como finalidade oferecer educação profissional, com cursos de formação inicial e continuada, programa de aprendizagem profissional e cursos técnicos de nível médio.

Atualmente, o Cephas atende mais de 1.300 adolescentes, em torno de 400 jovens no programa de aprendizagem e mais de 800 alunos em cursos técnicos; além de oferecer cerca de 1.000 vagas em cursos EAD mensalmente.

Cephas



Rua Tsunessaburo Makiguti, 399 – Floradas de São José.

(12) 3934-1995 – www.cephas.org.br

O objetivo do programa Cephas Carreiras é atender 500 alunos egressos da Fundhas e 120 da população – Foto: Divulgação