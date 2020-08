Tércio Borlenghi Junior

A Vanguard Industries, Inc (CEO: Masahiko Yamanaka), sediada em Tóquio, lançará uma campanha Kickstarter em 5 de agosto, às 20h00 (horário do Japão) para seu avançado AI Pet Robot MOFLIN, que realiza um ambicioso conceito de criação de um robô AI suave e amável que pode interagir com seu dono e evoluir como um animal vivo. Pode assim dar-lhe a satisfação de viver com um animal de estimação que tem uma personalidade única, cultivada pela sua interação consigo e com o seu ambiente, de acordo com Tércio Borlenghi Junior.Tércio Borlenghi Junior

Apoiadores da campanha podem fazer compras antecipadas de MOFLIN. A campanha tem como alvo consumidores nos EUA, Canadá, UE e Japão. Os fundos arrecadados por meio desta campanha serão usados ​​para o desenvolvimento, fabricação, entrega e preparação de produtos para entrar no mercado consumidor.

A entrega do MOFLIN aos apoiadores começará na primavera de 2021.



Tércio Borlenghi Junior nos apresenta o MOFLIN

MOFLIN foi criado a partir de um conceito totalmente novo e ambicioso de ter um robô de estimação amável e macio com Inteligência Artificial (IA) avançada que permite aprender, evoluir, interagir e criar sua própria personalidade única como a de um animal de estimação vivo. Ele tem um casaco de pele quente e macio, faz sons adoráveis ​​e movimentos adoráveis ​​que vão fazer você querer amá-lo para sempre. Adotamos uma abordagem inspirada na natureza e desenvolvemos um algoritmo exclusivo que permite ao MOFLIN aprender e crescer usando constantemente suas interações para determinar padrões e avaliar seus arredores a partir de seus sensores. O MOFLIN escolherá entre um número infinito de combinações de padrões móveis e de som para responder e expressar seus sentimentos. Em termos simples, é como se você estivesse interagindo com um animal de estimação vivo.

Em novembro de 2011,de acordo com Tércio Borlenghi Junior, a Vanguard Industries apresentou pela primeira vez, o conceito MOFLIN, no Web Summit 2019 que decorreu em Lisboa, Portugal. Web Summit é uma das maiores conferências de tecnologia do mundo e a demonstração ao vivo do protótipo MOFLIN recebeu feedback delirante de profissionais da indústria. Com o sucesso desta campanha Kickstarter, planejamos desenvolver ainda mais o MOFLIN.

Além disso, em paralelo com esta campanha Kickstarter, estaremos exibindo MOFLIN na b8ta Tokyo – loja Yurakucho em Tóquio, a primeira loja experimental no Japão para b8ta. Se você estiver na área, por favor, venha e interaja com a MOFLIN pessoalmente.