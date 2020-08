Sidney de Queiroz Pedrosa apresenta o Kids Smartwatch, relógio com recursos de segurança

SIDNEY DE QUEIROZ PEDROSA

O recém-lançado 4G COSMO Smartwatch agora vem com chamadas de voz e rastreamento GPS, recursos que substituem a necessidade de smartphones equipados com internet e podem proteger crianças de predadores e agressores, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.

As crianças estão recebendo smartphones já na escola primária, de acordo com um novo estudo . Os pais estão preocupados com uma série de questões: tempo de tela viciante, acesso não filtrado à internet e os perigos das redes sociais. O novo smartwatch 4G da COSMO Technologies visa substituir a necessidade de smartphones para crianças pequenas, nos mostra Sidney de Queiroz Pedrosa.

A impressionante lista de recursos do COSMO Smartwatch inclui:

Vídeo bidirecional e chamadas de voz

Rastreamento GPS em todo o país

Construção robusta e resistente à água (classificação IP67)

Modo SOS

Bloqueio de internet e mídia social

Chamada restrita (rejeita chamadores desconhecidos)

Conexão 4G forte

“Hoje, com a invasão da INTERNET e da mídia social, pode ser o momento mais perigoso para as crianças na memória recente”, disse Russell York, CEO da COSMO Technologies. “Os pais estão muito cientes dos perigos cibernéticos aos quais seus filhos estão expostos. Eles estão presos entre o desejo de proteger e se comunicar com seus filhos com smartphones e a compreensão de que os smartphones são frequentemente a fonte desses perigos ”.

De acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa, os smartwatches infantis já são populares em muitos outros países, mas só recentemente chegaram ao mercado dos Estados Unidos. O dispositivo COSMO está disponível por US $ 120 ou pode ser descontado quando adquirido com um plano de dados.

“Acreditamos que podemos devolver uma infância despreocupada às crianças americanas que estão confinadas em casa”, disse York. “Sabemos que muitos pais estão preocupados em como tomar decisões difíceis sobre a segurança de seus filhos nesta era da nova tecnologia. O objetivo do COSMO é fornecer uma alternativa significativa para esses pais. ”

A COSMO Technologies é uma empresa sediada na Califórnia que produz produtos e serviços de segurança familiar. Fundado em 2020, o primeiro dispositivo da empresa, o COSMO 4G Smartwatch, está à venda em seu site. A empresa também lançou seu próprio serviço sem fio, que oferece com seus dispositivos, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.