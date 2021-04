Programa Suzano de Educação inclui nove municípios e passa a atuar em 34 cidades em 2021

Iniciativa já contribuiu com a educação de mais de 200 mil estudantes da rede pública nos Estados do ES, BA, MA, MS, PA e SP, e neste ano inicia as atividades no TO

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, contribui para melhorar a qualidade do ensino público no País por meio do Programa Suzano de Educação (PSE). Neste ano, a iniciativa foi ampliada para mais nove municípios, passando de 25 para 34 cidades atendidas em apenas um ano, o que representa um aumento de 36% no escopo de atuação. Desse total, oito cidades do Estado de São Paulo são atendidas pelo programa (Jacareí, Paraibuna, Salesópolis, Pindamonhangaba, Santa Branca, Tremembé, Buri e Pilar do Sul).

O Programa Suzano de Educação apoia as redes de ensino a partir de processos formativos com diretores, coordenadores pedagógicos, professores e profissionais das secretarias municipais de Educação, de Assistência Social e de Saúde, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes. A metodologia parte de um diagnóstico educacional e da priorização de desafios comuns de grupos de municípios que integram os Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) e que juntos constroem soluções para a melhoria da educação no território.

Programa Suzano de Educação (PSE)

O PSE já beneficiou mais de 200 mil estudantes da rede pública de ensino em cerca de 900 escolas municipais. A iniciativa está vinculada à meta de longo prazo da Suzano de aumentar o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 40% nos municípios prioritários.

Neste ano, com ampliação da metodologia, além de trabalhar diretamente com as equipes da Secretaria de Educação, o programa também atuará com diretores e coordenadores das escolas, além dos(as) professores(as) de língua portuguesa (anos finais) e de matemática (anos iniciais e finais) por meio de cursos de ensino à distância (EAD). Outro destaque para o Programa em 2021 é a integração direta de novos atores ao eixo de participação social, com representantes das Secretarias de Saúde e de Assistência Social, potencializando as ações com as famílias e comunidades no território.

Marcelo Gomes da Silva Pereira, gerente de Sustentabilidade da Suzano

“A implementação do Programa Suzano de Educação tem um potencial de assegurar o direito à educação de qualidade e formação continuada, incentivando à autonomia não apenas dos estudantes, mas de toda a comunidade. Nós queremos ir além dos muros das escolas, trazendo a assistência social e a saúde, de modo a entender a criança e o adolescente em sua integralidade, pois acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e que não existe melhor forma de melhorar o presente e o futuro da nossa sociedade do que investir em educação”, ressalta Marcelo Gomes da Silva Pereira, gerente de Sustentabilidade da Suzano.

No final de 2020, foi lançado o primeiro e-book de Boas Práticas do programa em que foram reunidas as ações e experiências dos gestores educacionais em ADE – Arranjos de Desenvolvimento da Educação –, que se destacaram no período. Ainda no último ano, o PSE realizou ações de suporte ao processo de transição para o ensino remoto.

Também foram realizados encontros virtuais de inclusão, como o Café com Libras – parceria entre escolas da Bahia e do Maranhão –, para o compartilhamento de vivências de pessoas surdas no ambiente escolar. Além disso, a partir das páginas oficiais da ação no Facebook, são divulgados conteúdos educativos para apoiar professores, estudantes e famílias no desafio de ensinar e estudar em casa durante a quarentena. As postagens são feitas por gestores, escolas e lideranças comunitárias e o perfil traz ainda conteúdo sobre saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social.

Maria Thereza Ferreira Cyrino, secretária de Educação de Jacareí

De acordo com Maria Thereza Ferreira Cyrino, secretária de Educação de Jacareí, o programa focou na elaboração de documentos com orientações para os profissionais de educação se sentirem mais seguros com as mudanças e decisões que precisaram tomar neste período de pandemia. “Foram muitos os avanços, observamos a melhoria dos registros do percurso pedagógico dos alunos, práticas diversas de integração das escolas com as famílias, formações em novas tecnologias, construção de protocolos pedagógicos e sanitários, realização de pesquisas e análises para tomada de decisão, práticas efetivas de busca ativa e de garantia de atendimento à comunidade e avaliação dos resultados sob um novo olhar em função das condições exigidas pela Covid-19”, diz a secretária.

Para saber mais sobre o Programa Suzano de Educação, assista ao vídeo Institucional sobre a iniciativa da companhia no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FkrJhcAF4rw

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br