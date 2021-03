FATURAMENTO DA COOP CRESCE 9% EM 2020

Apesar de um ano difícil e de eventos inesperados por conta da pandemia, a Coop registrou crescimento de 9% no seu fornecimento em 2020, fechando o exercício com faturamento de R$ 2.618 bilhões. O balanço foi apresentado na quarta-feira (24), durante Assembleia Geral Ordinária digital.

Outro dado bastante expressivo refere-se a sua base ativa de cooperados, que alcançou a marca de 895.297, sendo 132 mil novas adesões somente no ano passado, correspondendo a um crescimento de 35% sobre 2019 e acumulando 530 mil associações ao longo dos últimos 10 anos. Só no ano passado, foram cerca de 35 milhões de compras registradas nos checkouts. Em 2020, a pandemia também acelerou as vendas pelos canais digitais e os dois serviços – Coop Retira e Coop Entrega registraram crescimento de mais de 700%, com 16 mil pedidos efetuados.

Coop

A Coop manteve seus investimentos em 2020, num total de aproximadamente R$ 60 milhões aplicados em tecnologia, reformas, novas drogarias, manutenção e usina solar. Para este ano, está previsto um investimento na ordem de R$ 105 milhões a ser aplicado, principalmente, em novas drogarias, supermercado e tecnologia da informação e inovação.

Além de uma drogaria externa construída com cafeteria e 7 drogarias dentro das galerias do Grupo Big já em funcionamento, a Coop prevê ainda até o final deste ano a inauguração de um supermercado, mais 15 drogarias dentro das galerias do Grupo Big e construção de outras nove drogarias externas. Com isso, das atuais 99 unidades de negócios, a Cooperativa prevê fechar o exercício com 124 operações e geração de cerca de 450 empregos diretos.

“Graças à recuperação tributária, a Coop obteve retorno de R$ 45 milhões e com isso foi possível elevar o aporte de capital e sobras aos cooperados no valor de R$ 18 milhões e outros R$ 540 mil para auxílio às entidades beneficentes”, explica Marcio Valle, presidente executivo da Coop.

Considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos e 99 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 65 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.