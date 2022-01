LafargeHolcim faz entrega de Concreto Verde para empreendimento sustentável

Condomínio de casas em São José dos Campos, em São Paulo, está sendo construído com produto que apresenta redução de CO2 de até 50%

A LafargeHolcim firmou contrato com a N. S. A. Incorporações para fornecimento do Concreto Verde (EcoPact), da marca Holcim, que está sendo utilizado na construção de um condomínio horizontal com 20 unidades habitacionais, em São José dos Campos (SP). O empreendimento imobiliário, que será o primeiro do Brasil a receber o novo produto, está adotando as medidas necessárias para ser o primeiro do Vale do Paraíba a obter a certificação da Green Building Brasil (GBC), chancela de credibilidade internacional, voltada para sustentabilidade em construções residenciais. Esta será a primeira entrega do produto no Brasil. Fruto do investimento da LafargeHolcim em pesquisa e tecnologia, o Concreto Verde apresenta corte de até 50% nas emissões de CO2, além de excelente qualidade, reduzindo a necessidade de manutenções nas edificações em que é utilizado.

“Esta é a nossa primeira entrega de Concreto Verde. O produto se enquadrou muito bem ao projeto do cliente, que é desenvolvido com um conceito ecológico e voltado para a sustentabilidade na construção. Além da redução de CO2, oferecemos um produto de alta resistência, performance e durabilidade. Estamos sempre trabalhando para desenvolver soluções sustentáveis, diferenciadas e com alto valor agregado aos clientes”, explica Eduardo Sales, Diretor de Concreto e Agregados da LafargeHolcim.

Inicialmente, está prevista a entrega de 200 metros cúbicos de Concreto Verde, o equivalente a cerca de 30 caminhões, para a construção das 20 casas. O produto foi escolhido pela incorporadora por se adequar ao conceito do empreendimento, cuja premissa é a utilização de diversos materiais e tecnologias para auxiliar na redução do consumo de recursos naturais e emissão de poluentes. A Certificação GBC Brasil Condomínio® é aplicável a novas construções de condomínios multifamiliares e avalia as fases de projeto e obra a fim de reconhecer residências mais eficientes e confortáveis. Para tanto, a certificação analisa, mediante relatórios e auditorias presenciais, o atendimento a diversos pré-requisitos e créditos, divididos em 8 categorias.

“Estamos investindo na construção sustentável, pois enxergo que esse é o único norte para a construção no mundo. Fico muito contente em ver que uma empresa do porte da LafargeHolcim tem essa percepção, que o cliente é cada vez mais exigente e quer uma casa mais responsável. O uso do Concreto Verde no projeto é uma das medidas que estamos adotando para minimizar os impactos ambientais, conforme os parâmetros estabelecidos na certificação. Nesse empreendimento em especial, o Eco Residencial Vita Nature, nosso foco é realizar um projeto realmente sustentável, numa área integrada com a natureza, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, explica Haroldo Mota, proprietário da N. S. A. Incorporações.

Concreto Verde

O Concreto Verde, da marca Holcim, está alinhado ao compromisso da companhia com a sustentabilidade. Em 2020, a empresa foi a primeira do setor de materiais de construção a assinar o compromisso Net Zero, cujo objetivo é zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. A companhia também tem trabalhado em programas de reaproveitamento de resíduos na indústria de cimento. No Brasil, a fábrica de Montes Claros, Minas Gerais, passou a utilizar novo sistema de moagem. Com investimento de R$ 10 milhões, o equipamento elimina a geração de 11 mil toneladas/ano de rejeitos de combustível sólido que passam a ser processados e incorporados à matriz energética da unidade.

LafargeHolcim

A LafargeHolcim Brasil atua no país desde 1951 com um claro compromisso com a sustentabilidade, sendo uma das principais empresas do setor de materiais de construção, com foco em cimento, concreto e agregados. A companhia se juntou à iniciativa da Science Based Targets (SBTi) “Business Ambition for 1.5°C”, tornando-se a primeira empresa mundial da indústria de construção a assinar o compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050 e com metas intermediárias até 2030. Seus produtos e soluções inovadores são utilizados em diferentes projetos de construção, de moradias populares às maiores e mais tecnicamente desafiadoras obras de infraestrutura do país. Recebemos em 2021 o selo GPTW – Great Place to Work, um reconhecimento de que somos um excelente local para se trabalhar, e estamos em 10º lugar no ranking GPTW das Melhores Empresas para se Trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 1.400 empregados, a companhia tem um parque industrial distribuído em três das cinco regiões do país: Sudeste (SP, RJ, MG e ES), Nordeste (BA e PB) e Centro-Oeste (GO), com 23 unidades no Brasil.

