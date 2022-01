Piores dores do mundo: Conheça as 7 que são destaque

A dor é uma sensação que pode ser de maior ou menor intensidade dependendo das pessoas, porém, algumas doenças são conhecidas pelas piores dores do mundo.

Fizemos um levantamento em pesquisas e estudos como do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que resultou na lista com as 7 piores dores do mundo. Confira!

1- Lesão de hérnia de disco

A hérnia de disco é uma das piores dores do mundo, ela atinge a região da coluna pressionando os nervos que cruzam a medula espinhal. Dores na lombar, formigamento e fraqueza muscular são alguns dos sintomas.

2- Doença de endometriose

A endometriose é uma doença que afeta as mulheres, causando fortes cólicas, dores na relação sexual e na região pélvica. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é um dos exames mais eficazes para o diagnóstico da endometriose e a partir desse veredito que a mulher começa a fazer o tratamento.

3- Inflamação da apendicite

A inflamação da apendicite pode causar fortes dores na região do abdômen e meio da barriga. Essa é uma das piores dores do mundo, pois caminhar, deitar ou pressionar a dor pode piorar a situação.

4- Ataque cardíaco

O ataque cardíaco ou infarto causa uma sensação horrível de dor ou aperto no peito, dores nas costas, nos braços, tonturas e até sintomas de ansiedade. Essa é considerada uma emergência médica bem grave, por isso, é importante a sua prevenção.

Saiba que o vinho é um grande aliado do coração, beber uma taça moderadamente todos os dias pode ajudar a prevenir ataque cardíaco no futuro.

5- Síndrome de Capsulite adesiva

A capsulite adesiva ou síndrome dos ombros congelados também está na lista de piores dores do mundo, ela é caracterizada por uma rigidez e dor nas articulações dos ombros.

6- Dores de enxaqueca

A enxaqueca é uma das dores mais comuns, afeta aproximadamente de 1 a cada 5 mulheres e de 1 a cada 15 homens no mundo. Seus principais sintomas são o latejamento na cabeça (em pequenos pontos, às vezes), náuseas e sensibilidades visuais e auditivas.

7- Artrite

A artrite é uma inflamação que pode atingir várias regiões do corpo, podendo piorar os seus sintomas com o aumento da idade. Entre as principais dores da artrite estão os inchaços, rigidez e dificuldades para se movimentar em decorrência da forte dor.

Além dessa lista de 7 piores dores do mundo, outras síndromes e inflamações também estão relacionadas aos desconfortos que podem incapacitar as pessoas, inclusive, algumas dessas doenças são crônicas.

Algumas doenças do coração graves podem até dar direito a aposentadoria por invalidez, por isso, quando uma dor é muito forte será preciso investigar.