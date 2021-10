Kinship firma acordo em Dubai para lançar startup nos Emirados Árabes Unidos

Parceria com a Abu Dhabi Investment Group (ADIG) prevê investimento milionário e visa o desenvolvimento de um jogo mobile com narrativa histórica local

Firme em seu plano de expansão global, a Kinship Entertainment acaba de anunciar uma importante parceria comercial com a Abu Dhabi Investment Group (ADIG), braço de investimentos da Aweidha Holding com sede nos Emirados Árabes Unidos. O acordo foi assinado ontem, 27/10, em Dubai, durante a Missão Empresarial promovida pelo Governo de São Paulo, e tem como objetivo iniciar uma nova startup no país do Oriente Médio.

Emirados Árabes Unidos

A parceria prevê investimento milionário no desenvolvimento e lançamento de um jogo mobile de estratégia, ação e aventura com narrativa histórica dos Emirados Árabes Unidos.

Cheny Schmeling, cofundador e CEO da Kinship Entertainment.

“É um passo muito importante para a Kinship. Queremos disponibilizar toda nossa expertise para o desenvolvimento do projeto com a ADIG, que investirá para que a ideia se torne realidade e chegue aos dispositivos de jogadores de todo o mundo”, disse Cheny Schmeling, cofundador e CEO da Kinship Entertainment.

Abu Dhabi Investment Group (ADIG)

“Continuamos buscando maneiras novas e inovadoras de maximizar o valor dos nossos recursos e continuar a ter um impacto positivo na economia de Abu Dhabi nas próximas gerações”, afirmou o Sheikh Zayed bin Aweidha, managing director da ADIG.

Antes do acordo com a ADIG, a Kinship já havia fechado contrato com a publisher alemã gamigo group para lançar o jogo Skydome na Europa Ocidental e América do Norte, além de uma parceria envolvendo o Escritório Internacional da InvestSP em Xangai e a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo, que visa levar o game ao crescente mercado chinês de jogos eletrônicos.

Kinship Entertainment

Sobre a Kinship Entertainment – Fundada em 2016 e com sede em São Paulo, a Kinship é uma produtora de jogos digitais focada na qualidade, jogabilidade, competitividade e diversão. Seu primeiro trabalho, o game de tower defense Skydome, foi lançado no Brasil em acesso antecipado em novembro de 2020 pela publicadora Nomad EGL, empresa de tecnologia criada em conjunto pela Kinship e a Octagon Brasil. Veja mais sobre a Kinship no site.