Suzano lança programa para apoiar retomada dos negócios de gráficas e papelarias

Iniciativa contempla negociação de dívidas, oferta de crédito e doação de materiais

A Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, anuncia um amplo conjunto de iniciativas para apoiar seus clientes do segmento de papel nesse período de retomada das atividades. Intitulado “Tamo Junto!”, o programa prevê a oferta de crédito e renegociação de dívidas de papelarias, gráficas e copiadoras de pequeno e médio porte, além da doação de materiais de comunicação e kits de prevenção para uso diário em pontos de venda. O projeto deve beneficiar mais de 1.000 mil parceiros da Suzano em todo o país.

“Tamo Junto!”

A campanha “Tamo Junto!” foi dividida em quatro frentes de atuação. A primeira, focada no apoio ao negócio, prevê a possibilidade de crédito diferenciado, renegociação de dívida e flexibilização de encargos. A segunda contará com a doação de materiais essenciais para o combate à propagação do coronavírus, tais como escudos faciais, adesivos de distanciamento para uso em pontos de venda e dispenser para uso de álcool gel. A terceira é composta por um pacote de comunicação que reunirá informações sobre higiene e limpeza, distanciamento social, fluxo de caixa, flexibilização e crédito BNDES. A quarta frente é a plataforma “Tamo Junto!”, canal online onde os parceiros poderão acessar conteúdos específicos, incluindo materiais desenvolvidos pelo Sebrae, voltados ao aprimoramento da gestão dos negócios.

“Esse conjunto de iniciativas foi estruturado especificamente para apoiar nossos parceiros durante o processo de retomada da economia brasileira”, afirma o Diretor de Operações Comerciais de Papel da Suzano, Guilherme Melhado. “Reunimos todo o time interno, incluindo a área de crédito, para identificar todas as oportunidades possíveis de ações em prol de nossos clientes de pequeno e médio portes”, complementa o executivo.

Na frente de apoio ao negócio, a prioridade está em garantir fôlego de capital de giro para os clientes. Para os clientes que se enquadrarem nos requisitos do programa, a Suzano decidiu viabilizar a possibilidade de reduzir as taxas sobre valores atrasados. A campanha prevê, ainda, a oportunidade de renegociar dívidas até o final deste mês. A Suzano também oferecerá, para aqueles parceiros que cumprirem os critérios, condições diferenciadas de crédito, com prazo mais longo de pagamento e taxa zero para quitações feitas em até 30 dias, condição feita normalmente para pagamentos à vista.

Nas frentes de doações e comunicação, a prioridade está em oferecer aos parceiros, ao longo do terceiro trimestre, materiais e conteúdos informativos para ajudar no combate à propagação do novo coronavírus. Já com a plataforma ”Tamo Junto!”, os parceiros poderão contar com conteúdo técnico focado na gestão de negócios, uma iniciativa que visa democratizar conhecimento para os parceiros da Suzano em todo o país.

Desde o início da pandemia, a companhia tem atuado em diversas frentes para auxiliar no combate à propagação do novo coronavírus e no tratamento de pessoas diagnosticadas com o vírus. Além de um amplo conjunto de medidas para garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores, fornecedores e familiares, a Suzano destinou cerca de R$ 50 milhões em doações de respiradores, máscaras e álcool gel a diversos estados e ao Governo Federal e na construção de um hospital de campanha no Extremo Sul da Bahia. Também está apoiando o aumento da capacidade de produção de ventiladores pulmonares no Brasil.

A Suzano ainda estruturou um projeto para viabilizar a antecipação de pagamento a pequenos fornecedores considerados hipossuficientes e desenvolveu iniciativas para auxiliar programas sociais em comunidades próximas às unidades da empresa e faculdades públicas. As ações feitas pela Suzano para ajudar no combate ao novo coronavírus podem ser acompanhadas no endereço eletrônico https://www.suzanocontraocoronavirus.com.br/.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores, diretos e indiretos, e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.