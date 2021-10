HEINEKEN ILUMINA DE VERDE AS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE PARA O LANÇAMENTO OFICIAL DA PLATAFORMA GREEN YOUR CITY

Em meio a retomada das atividades culturais no país, a marca chama a atenção para a utilização de energia verde e novas formas de ocupação dos espaços urbanos com um olhar sustentável.

Na retomada das atividades culturais no país, a Heineken apresenta ativações que mostram que este momento requer também uma nova relação com as cidades. A marca lança oficialmente, no próximo dia 4, a plataforma Green Your City, uma série de iniciativas que trazem o olhar de sustentabilidade para a vida noturna, cena cultural e para as relações com as cidades, com compromissos firmados em três diferentes pilares: economia circular, cidades mais verdes e consumo responsável.

Para o lançamento, a marca vai iluminar pontos emblemáticos de três capitais- SP, RJ e BH – além de bares e restaurantes parceiros, como forma de convidar as pessoas a repensarem suas cidades nesse momento de reinício do convício social.

Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca no Brasil

“Como uma marca urbana, nosso olhar se volta às cidades, onde acreditamos que mudanças de comportamento podem ter impactos efetivos. Queremos ser uma ponte para essa transformação, conectando pessoas que fazem a diferença por meio de nossas experiências, incentivando novos hábitos no dia a dia e abrindo espaço para a co-criação de soluções sustentáveis e inovadoras para um futuro cada dia mais verde”, afirma Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca no Brasil.

Green Your City

Em São Paulo, locais como Casa de Francisca, Bona, Heavy House, Áudio, Tokyo, entre outras estarão iluminadas de verde e recebem no dia atrações especiais com curadoria da marca, dentro da programação normal de cada estabelecimento, já em andamento desde outubro. O Mirante 9 de Julho, Edifício Itália, WZ Hotel, Restaurante Casa do Porco e trechos da Marginal Pinheiros também são alguns pontos que recebem iluminação verde. No Rio de Janeiro, participam da ação o Circo Voador, Brewteco, além de pontos da cidade como o Hotel Nacional e o Edifício Chopin. Já em Belo Horizonte, o MAO (Museu de Artes e Ofícios) e MUMO (Museu da Moda), estarão iluminados de verde.

“Green Energy”

A ação também faz parte de uma pré-estreia da nova campanha da marca, “Green Energy”, que reforça a energia renovável como o quarto ingrediente da receita da cerveja. Desde 2020, a Heineken anunciou sua produção com energia 100% renovável nas fábricas de Alagoinhas (BA), Araraquara (SP), Ponta Grossa (PR) e, até 2023, em Jacareí (SP). Além da produção, a marca já possui parcerias que levam energia renovável para bares e restaurantes, em um projeto piloto de geração distribuída iniciado este ano. ( Clique aqui para acessar nossa plataforma )A iluminação das cidades conta com ações de compensação de emissão de CO2. Já abertas ao público, as casas participantes seguem os protocolos de saúde oficiais de cada cidade.

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau, Kirin Ichiban e Lagunitas. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.