Organizar sua vida financeiramente pode ser mais fácil do que você imagina

Veja como controlar melhor seus gastos e chegar mais perto dos seus sonhos, com planejamento e organização

Desde que o mundo é mundo, a nossa relação com o dinheiro sempre foi algo desafiante. Como fazer um salário ou seus ganhos renderem todo o mês? Ou melhor, como fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto rala para conquistá-lo?

Essas dúvidas pairam sobre a cabeça de muita gente, ainda mais se considerarmos as dificuldades cotidianas do brasileiro médio, que batalha arduamente contra a inflação e o desemprego em alta, fatores que comprometem o custo de vida e precarizam as relações trabalhistas.

Atualmente, o Brasil tem 67,5% de sua população endividada e quase 15 milhões de pessoas adultas sem trabalho formal em carteira. Não tem sido nada simples dar conta dos boletos do mês para a imensa maioria da população, considerando que a crise do coronavírus agravou esse cenário.

A importância da educação financeira

Por mais que sair do vermelho não seja tarefa fácil, é importante entender que tem jeito. Com determinação e foco, é possível se planejar melhor financeiramente para encaixar as demandas e os sonhos dentro do seu orçamento.

Para começar, é bom saber que não existe uma receita pronta para isso. Cada um tem de analisar sua realidade e seus objetivos para saber estabelecer o que melhor funciona para sua vida.

Um bom planejamento e uma boa dose de organização podem ajudar muito a resolver as grandes preocupações com o dinheiro, ou pelo menos colaborar para que nossas questões financeiras não se compliquem.

Tome as rédeas do seu dinheiro

Aqui vão algumas recomendações feitas por vários especialistas em finanças, que podem te ajudar a assumir um controle maior sobre o que ganha e ver o dinheiro trazendo mais felicidade para você.



Tenha objetivos e metas claras: pense no que você quer conquistar. Pode ser uma casa, uma viagem com a família, um curso ou quem sabe abrir uma empresa. Quando você tem um senso de prioridade, isso evita que gaste de forma desnecessária e mire melhor nos seus objetivos.



Registre todas as suas receitas e despesas: anote tudo e veja o que é realmente necessário. Assim, poderá estabelecer estratégias para corrigir o que for necessário, direcionando seu dinheiro para os objetivos que estabeleceu.



Elimine as compras por impulso: esse tipo de atitude impensada afeta todo seu esforço para se organizar financeiramente. Antes de realizar uma compra, pergunte-se sobre a real necessidade daquele gasto. O uso mais responsável do seu dinheiro vai trazer mais economia no fim do mês para você.



Adquira o hábito de poupar: separe um fundo de reserva com pelo menos 10% do quanto ganha. Quanto mais poupar, mais dinheiro terá para uma situação de emergência ou para a realização de um projeto de vida.



Aprenda a investir: depois de poupar, pesquise sobre como investir bem o dinheiro. Busque opções com boa rentabilidade, considerando taxas de administração, juros e inflação atual.



Pague as contas em dia: tente colocar o que puder no débito automático. Assim, você não tem de arcar com multas e juros e evita gastos desnecessários, que acabam comendo o seu orçamento.



E, se tiver alguma dívida em aberto em alguma loja ou instituição financeira e precisar de um fôlego maior para poder quitar, tente buscar uma renegociação dessa dívida, para não ver seu nome negativado ou se enrolar em uma bola de neve financeira, que pode espremer ainda mais seu orçamento.

Foto:istock