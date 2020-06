Gerenciar seu padrão alimentar pode ter um efeito significativo no seu bem-estar geral. Ele pode prevenir doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e muito mais. Para comer alimentos mais saudáveis, Carlos Lula diz que você pode precisar mudar alguns de seus hábitos diários.

Para ter uma alimentação saudável, de acordo com Carlos Lula, é preciso fazer algumas mudanças que podem levar a uma saúde melhor. Refere-se às escolhas alimentares preferidas pelas pessoas todos os dias. Eles diferem de pessoa para pessoa. Ajuda o indivíduo a manter-se em forma e bem durante toda a sua vida, incluindo frutas, vegetais, cereais, água, laticínios com pouca gordura, etc.

leia mais aqui: Sala de Entrevista recebe o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula

As decisões habituais que um indivíduo toma ao selecionar quais alimentos devem ser diferentes. Cada pessoa possui algumas preferências alimentares. Isso pode ser devido a gostos pessoais ou razões éticas. As escolhas alimentares individuais podem ser mais ou menos saudáveis. Ela desempenha um papel significativo na qualidade de vida, saúde e longevidade.

Dietas com foco em nutrientes únicos podem ter consequências negativas. A triste realidade é que as pessoas escolhem comer alimentos, não nutrientes. Tendo identificado padrões alimentares saudáveis, o conhecimento sobre o conteúdo nutricional e os componentes alimentares será sempre importante.

Dada a relativa estabilidade da ingestão calórica de cada indivíduo, as mudanças nos hábitos alimentares são geralmente caracterizadas por efeitos de substituição, onde o alto consumo de alguns alimentos está associado à menor ingestão de outros alimentos. Isso faz com que as inferências sobre alimentos individuais sejam particularmente desafiadoras.

Por outro lado, os padrões alimentares podem ser definidos como quantidades, proporções, variedade ou combinação de diferentes alimentos e bebidas nas dietas e a frequência com que são consumidos habitualmente.

Um padrão alimentar saudável envolve muitas opções. Entre eles está a escolha de uma dieta equilibrada. Ajuda a gerenciar o peso. Alimentação saudável tem tudo a ver com equilíbrio. Carlos Lula explica Você pode apreciar suas comidas favoritas, mesmo que sejam ricas em calorias, gorduras ou açúcares adicionados; a chave é comê-los apenas de vez em quando e equilibrá-los com alimentos mais saudáveis ​​e mais atividade física.

Fazer mudanças radicais repentinas nos seus padrões alimentares, como comer nada além de sopa, pode levar à perda de peso a curto prazo. No entanto, essas mudanças radicais não são saudáveis ​​nem são uma boa ideia e não serão bem-sucedidas a longo prazo.

leia mais aqui: Carlos Lula responde 15 perguntas sobre esportes e bem-estar

Hábitos levam tempo para se desenvolver. Isso não acontece da noite para o dia. Você precisa ser paciente e determinado. Por exemplo, se você perceber que come muito rápido quando come sozinho, tente compartilhar um almoço com um colega no trabalho. Outra estratégia é colocar o garfo entre as mordidas. Além disso, minimize as distrações, como assistir as notícias enquanto você come. Tais distrações impedem que você preste atenção na rapidez e no quanto você está comendo.

Coma mais devagar. Se feito muito rapidamente, sua fome não é satisfeita. Então, você tende a comer mais. De acordo com Carlos Lula , coma apenas quando estiver realmente com fome, e não quando estiver cansado, ansioso ou sentindo uma emoção além da fome.

Apontar para a aptidão, em vez de apenas saciar sua fome. Portanto, gerencie seus hábitos alimentares agora para obter saúde e bem-estar a longo prazo!