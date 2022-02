INTER CONSTRUTORA LANÇA PRIMEIRO EMPREENDIMENTO EM SÃO JOSE DOS CAMPOS

Durante coquetel para autoridades e convidados especiais, a construtora mineira assina o condomínio Unique São José, localizado no bairro Flamboyant

São José dos Campos acaba de ganhar o primeiro empreendimento residencial assinado pela construtora mineira Inter Construtora. O lançamento oficial do Unique São José, aconteceu no dia 3 de fevereiro, nas dependências do plantão de vendas do empreendimento. Os apartamentos inteligentes de dois dormitórios apresentam um conceito moderno de moradia.

Localizado no bairro Flamboyant, bairro em crescimento absoluto na cidade, o Unique São José apresenta três diferentes tipos de planta, que contempla dois dormitórios com varanda, suíte, portaria, três elevadores, área de lazer completa com piscina e churrasqueira, pet place, redário, playground e cobertura duplex, além de apresentar estrutura de apartamentos inteligentes, planejados para conservação ambiental e economia dos moradores.

De acordo com o Gerente de Marketing da construtora, Pedro Alvarenga, o Unique São José traz o conceito de apartamentos inteligentes, construídos com alternativas que buscam conservação ambiental e economia para os moradores. “Nós implementamos lixeiras para coleta seletiva, preparação para instalação de medidor de hidrômetro e de gás individualizados e sistema de geração de energia elétrica por fazendas solares são apenas alguns dos benefícios relacionados à sustentabilidade para os futuros moradores do empreendimento”, explica Pedro.

Inter Construtora

A Inter Construtora, a 14ª maior construtora do país segundo Ranking INTEC das 100 Maiores Construtoras do Brasil, e tem sua base de atuação em Juiz de Fora (MG), começa 2022 com um amplo projeto de expansão para o interior de São Paulo, aportando em cidades como São José dos Campos e São José do Rio Preto.

A empresa tem presença expressiva no mercado brasileiro, empregando cerca de mil trabalhadores diretos. Atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de médio e grande porte com foco no segmento de baixa renda no Brasil (Casa Verde e Amarela) bem como clientes que se enquadram no financiamento imobiliário pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Integra o Grupo Inter, do qual fazem parte também a Seven Incorporadora, a Slot Urbanismo, a HI Holding e Participações SA, Zhip House e a InterMalls.