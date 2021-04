“Ultradescontão”: Ultrafarma lança campanha com Ciro Bottini

Uma campanha que tem como objetivo atrair milhares de consumidores de todo o Brasil: este é o objetivo da Ultrafarma com sua nova campanha do “Ultradescontão”. Reconhecida como a maior e mais variada farmácia online do país, a empresa que tem no fundador, Sidney Oliveira, seu principal ‘garoto propaganda’, dessa vez convidou um famoso locutor para narrar o vídeo de divulgação. Trata-se do apresentador, palestrante e locutor Ciro Bottini, referência nacional quando se trata de vendas pela TV e online.

“Ultradescontão”

No vídeo, Ciro fala de forma divertida e incisiva, sua marca registrada, sobre o atual “Ultradescontão” e através do seu bordão “comprar, comprar, comprar!” ressalta os sedutores aspectos da atual promoção. Bottini anuncia que todos os medicamentos da marca, com retenção de receita, produtos de higiene e beleza, genéricos e entre outros estão com preços incríveis, frete grátis e serão entregues para qualquer lugar do Brasil.

Ultrafarma

As promoções da campanha atual seguem até o dia 12 de abril e podem ser acessadas no site da Ultrafarma – ultrafarma.com.br – e também através do aplicativo, além das lojas físicas.

Ciro Bottini

É sempre bom lembrar que a Ultrafarma possui um sistema diferenciado e permite a oferta dos melhores preços e produtos das principais marcas. A empresa também é reconhecida por oferecer um atendimento de qualidade em todos os seus canais.

Confira: https://youtu.be/lzxhf3ddKvs