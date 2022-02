Sebrae inaugura postos de atendimento e pontos rurais na Zona Norte de São José dos Campos e em São Francisco Xavier

Para fomentar empreendedorismo, canais de atendimento e orientação presencial estarão à disposição de MEIs, MEs, EPPs e pessoas que queiram formalizar o negócio ou tirar uma ideia do papel

O canal de atendimento e orientação presencial Sebrae Aqui terá suas atividades iniciadas em pontos rurais em São Francisco Xavier e na Zona Norte de São José dos Campos nesta terça-feira (08), a partir das 11h e 14h, respectivamente. As cerimônias de inauguração serão restritas a poucas pessoas em virtude dos protocolos sanitários. Todas as unidades são parcerias entre Sebrae-SP e Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Em São Francisco Xavier, o Sebrae Aqui ficará localizado na Rua XV de Novembro, 900, no Centro. O horário de atendimento será de segunda a sexta, das 9h30 às 15h30. O telefone de atendimento é o (12) 3926-1790. Já na Zona Norte de São José dos Campos, o posto ficará na Rua Alziro Lebrão, 240, no Alto da Ponte. O horário de atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O telefone de atendimento é o (12) 3911-6915.

Sebrae-SP

Os atendimentos no Sebrae Aqui em São Francisco Xavier serão realizados pelo agente de atendimento Almir Leite. Na Zona Norte de São José dos Campos, por sua vez, pela agente Simone Oliveira. As unidades também terão espaço para atendimentos coletivos presenciais e online, como palestras, oficinas e cursos para atender as necessidades de empreendedores e empreendedoras do município.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP Jardel Busarello, a presença do Sebrae Aqui nas localidades vai além dos resultados para os clientes, colaborando para o desenvolvimento econômico de São José dos Campos, São Francisco Xavier e região. “O objetivo é promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda”, explica.

Sebrae Aqui

O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

Inauguração do Sebrae Aqui São Francisco Xavier

Data e horário: 08 de fevereiro, a partir das 11h

Endereço: Rua XV de Novembro, 900, no Centro

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h30 às 15h30

Telefone: (12) 3926-1890

Inauguração do Sebrae Aqui Zona Norte — São José dos Campos

Data e horário: 08 de fevereiro, a partir das 14h

Endereço: Rua Alziro Lebrão, 240, no Alto da Ponte

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h00.

Telefone: (12) 3911-6915