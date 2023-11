A fusão de Ethereum – Entender os benefícios

Uma coisa é certa: o Ethereum tem estado em uma jornada de desenvolvimento desde seu lançamento. A ideia é garantir que o Ethereum seja de fácil utilização e que os usuários não tenham desafios em seus respectivos locais de uso. O recente desenvolvimento – da fusão do Ethereum – há muito tempo se fazia esperar. Trata-se de uma migração significativa do roteiro anterior para a versão atualizada. Dessa forma, os usuários esperam desfrutar de um ambiente diferente e melhorado ao utilizar o Ethereum em outras áreas. Visite a Immediate Peak e mergulhe no mundo da negociação com a nossa plataforma robusta e fácil de usar.

Uma grande influência nos mercados internacionais resultou dos desenvolvimentos significativos feitos sob o Ethereum. A recente fusão do Ethereum é um marco para melhores experiências nos mercados internacionais. Vejamos de perto os benefícios:

Maior segurança

Um dos benefícios significativos associados à fusão do Ethereum é o aumento da segurança para os usuários. A principal preocupação com o crescimento de uma rede cripto é garantir as grandes quantias envolvidas. Ainda assim, isto não significa que o Ethereum não era seguro antes. O novo roadmap aprimora o que existia antes, o que proporciona uma melhor experiência para o usuário. Notavelmente, a fusão funciona considerando apenas os validadores honestos. Medidas punitivas estão em vigor contra os validadores desonestos e outras partes associadas.

Maior rendimento

Especialistas projetam que desde o lançamento da fusão, o Ethereum tem rendido entre 4% e 6% mais em uma base anual. O desempenho do Ethereum dentro de pouco tempo após a fusão é a base disto. A ideia para implementar a fusão Ethereum foi atrair mais interessados para o mercado Ethereum. As pessoas acreditam que o número de participantes se multiplicará com o passar do tempo, criando um ambiente mais propício para um maior rendimento.

Sustentabilidade

Outra preocupação principal ligada ao Ethereum é a sustentabilidade, particularmente no que diz respeito ao consumo de energia. Desde seu lançamento, o Ethereum teve o desafio do consumo de energia, que envolveu mais de 31 milhões de megawatts hora. Ainda assim, com o lançamento da fusão do Ethereum, esta criptomoeda consome 2.600 megawatts hora. E isto significa que alcançou uma elevada sustentabilidade, um marco para o Ethereum. O elevado custo associado ao consumo de energia diminuiu em mais de 99%, o que é altamente sustentável.

Amigo do ambiente

Notavelmente, as pessoas têm associado amplamente a tecnologia cripto com a criação de um ambiente hostil. Neste sentido, tem havido esforços para garantir que a ecologia seja alcançada, particularmente na regulamentação das emissões de carbono. A fusão do Ethereum reduziu o número de emissões de carbono de 12 milhões de toneladas para 870 toneladas. E este é um marco significativo considerado histórico no que diz respeito à descarbonização. Com esta conquista, o Ethereum se tornou amigo do ambiente.

Adoção

O objetivo dos desenvolvedores do Ethereum em fazer alguns desenvolvimentos significativos é garantir que as taxas de adoção aumentem. E esta é uma das razões para a implementação da fusão do Ethereum. Com a fusão do Ethereum, o ecossistema cripto pode acomodar produtos adicionais. A utilidade do Ethereum também está destinada a se expandir exponencialmente. E isto significa que haverá uma taxa de adoção mais alta para o Ethereum. Existe muito espaço para esta criptomoeda crescer em valor após a fusão do Ethereum, considerando sua posição atual com relação a pagamentos e outros usos.

Conclusão

Com base nos benefícios listados, o Ethereum fez mais uma conquista significativa na direção certa. Alguns especulam que o desempenho do Ethereum atingirá um patamar mais elevado devido à recente fusão. A ampla gama de benefícios é adequada para criar um ambiente adequado para os usuários de Ethereum. Não obstante, analise o mercado de criptomoedas com atenção para determinar se o Ethereum é um bom investimento.

Imagem de Peter Patel por Pixabay