Inspirada no Oriente Médio veja passo a passo da receita de Berinjela com Tahine e Romã

A receita é repleta de sabores do Oriente Médio. Com poucos ingredientes, o prato impressiona pelas cores e simplicidade do preparo. Pode ser servido como entrada ou acompanhamento. A receita é do chef Thiago Ribeiro.

Berinjela com Tahine e Romã

Tempo de preparo: 35 minutos

Rende 6 porções

Ingredientes



3 berinjelas

1 dente de alho picado

1 limão

1 romã

Sal e pimenta a gosto

Óleo de coco sem sabor a gosto

Azeite de Oliva.

Tahine tradicional .



Modo de preparo



1.Corte as berinjelas ao meio na longitudinal e disponha em uma assadeira.

2. Esfregue o alho em todas as metades, faça alguns sulcos na berinjela com uma faca de ponta fina. Cuidado para não furar a casca.

3. Esprema algumas gotas de limão por cima, regue de óleo de coco e salpique sal e pimenta do reino.

4. Cubra a assadeira com papel alumínio. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por uns 20 a 25 minutos ou até ficar macia.

5. Assim que retirar do forno, regue de azeite, espalhe tahine por cima e adicione sementes de romã.