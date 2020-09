Com patrocínio HyperX, Fast Shop promove campeonato gamer online

Pioneira no apoio e incentivo ao eSports em todo o mundo, a HyperX anuncia o patrocínio a mais um evento, o E-Arena Game Lab, primeiro campeonato online de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) realizado pela Fast Shop, uma das principais varejistas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos do Brasil. A competição acontece entre 5 e 27 de setembro e os interessados podem se inscrever gratuitamente em times de cinco a sete jogadores, profissionais ou amadores, desde que maiores de 16 anos. O formulário de inscrição estará disponível até quinta-feira (3/9) em http://www.sympla.com.br/e-arena-game-lab—1-edicao-campeonato-de-counter-strike-global-offensive-csgo__951836 .

As classificatórias da competição acontecerão nos três próximos sábados, começando no dia 5/9, com semifinais marcadas para o dia 26 e a grande final no dia 27 de setembro. A equipe campeã, a vice, a terceira e a quarta colocada receberão, respectivamente, R$10,5 mil, R$3,5 mil, R$2,1 mil e R$1,75 mil em vales-compra no site da Fast Shop.

Esse é o segundo evento da Fast Shop com patrocínio da HyperX. O primeiro aconteceu em março deste ano na Arena GameLab by Fast Shop, no Shopping Center Norte, e reuniu jogadores de League of Legends (LoL). Na ocasião, a HyperX turbinou todas as máquinas da arena com seus headsets, mouses, teclados e mousepads.

Sobre a HyperX – A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer.

Visite a #HyperXFamily em http://www.facebook.com/HyperXBrasil/ e http://www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).