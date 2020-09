Fortnite com RTX ON! Ray Tracing chega a um dos jogos mais populares do planeta

A NVIDIA e a Epic Games anunciam que Fortnite – um dos Battle Royale mais populares do mundo e fenômeno cultural com mais de 350 milhões de jogadores – está recebendo suporte ao Ray Tracing, à NVIDIA DLSS e a outras tecnologias inovadoras, tornando o game mais bonito e ainda melhor de jogar.

GeForce

A novidade foi apresentada hoje como parte do evento especial GeForce, no qual o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, revelou as novas GPUs GeForce RTX Série 30 .

“A Epic Games está transformando o Fortnite, que já é uma sensação da cultura pop, em uma vitrine de como os jogos competitivos vão melhorar com a tecnologia”, disse Matt Wuebbling, vice-presidente de marketing global da GeForce da NVIDIA. “Os jogadores do Fortnite estão prestes a experimentar os visuais impressionantes com Ray Tracing, taxas de quadros aceleradas por IA com a tecnologia NVIDIA DLSS e nosso novo pacote de tecnologia de eSorts de baixa latência, o NVIDIA Reflex.”

As GPUs NVIDIA RTX são as únicas no mercado com suporte de hardware para Ray Tracing e IA. Os jogadores irão experimentar esses recursos em todos os modos Fortnite, bem como em um novo mapa de modo criativo especial, chamado RTX Treasure Run, que foi projetado especificamente para destacar o Ray Tracing.

“A GeForce RTX Série 30 é a prova da dedicação da NVIDIA ao Ray Tracing e à Inteligência Artificial”, disse Marcus Wassmer, diretor de engenharia de gráficos da Epic Games. “O Ray Tracing de segunda geração, o uso inovador de IA com DLSS e um grande aumento de desempenho bruto tornam a GeForce RTX Série 30 uma potência verdadeiramente impressionante para a tecnologia gráfica em jogos.”

Ray Tracing chega ao Fortnite:

Fortnite vai adicionar quatro novas funções de Ray Tracing para uma experiência mais imersiva:

Reflexos – Recria a forma como a luz reflete em superfícies brilhantes e metálicas, incluindo espelhos naturais lisos, como vidros de janela, e superfícies mais ásperas, como metal escovado.

– Recria a forma como a luz reflete em superfícies brilhantes e metálicas, incluindo espelhos naturais lisos, como vidros de janela, e superfícies mais ásperas, como metal escovado. Sombras – Modela com precisão o sombreamento em muitas superfícies enquanto aprimora a superfície e os detalhes de contato, e corrige problemas associados às técnicas tradicionais de sombra.

– Modela com precisão o sombreamento em muitas superfícies enquanto aprimora a superfície e os detalhes de contato, e corrige problemas associados às técnicas tradicionais de sombra. Iluminação global – Calcula a iluminação do mundo com uma precisão cada vez maior, iluminando ambientes, jogadores e personagens de Fortnite com detalhes, fidelidade e clareza sem precedentes.

– Calcula a iluminação do mundo com uma precisão cada vez maior, iluminando ambientes, jogadores e personagens de Fortnite com detalhes, fidelidade e clareza sem precedentes. Oclusão de ambiente – Onde objetos ou superfícies se encontram, a luz é ocluída, criando sombras sutis que podem destacar o menor dos detalhes da superfície.

Com tudo isso, o Ray Tracing trará um novo nível de detalhe e realismo aos modos Battle Royale, Creative e Save the World de Fortnite.

Usando IA para aumentar o desempenho e a qualidade da imagem no Fortnite

O NVIDIA DLSS, que usa IA e é alimentado por RTX Tensor Cores, é uma rede neural de deep learning que aumenta as taxas de quadros e gera belas e nítidas imagens para os jogos. Ele fornece aos jogadores mais desempenho para maximizar as configurações de qualidade e aumentar a resolução de saída.

NVIDIA Reflex chega ao Fortnite

Fortnite é um dos primeiros jogos a oferecer suporte a NVIDIA Reflex, que mede e reduz a latência do sistema. O Reflex permite que os jogadores melhorem a capacidade de resposta, aumentem a precisão da mira e ajustem seu sistema para a batalha.

“A tecnologia NVIDIA Reflex fornece aos desenvolvedores novos recursos para minimizar a latência em seus jogos. Estamos observando uma excelente capacidade de resposta e controle do jogador com o Fortnite rodando na GeForce RTX Série 30 “, disse Nick Penwarden, vice-presidente de Engenharia da Epic Games.

Latência do sistema é o tempo que leva para as ações de um jogador aparecerem como pixels no monitor. Em títulos como Fortnite, o modo de baixa latência NVIDIA Reflex reduz dinamicamente a latência do sistema em até 42% em cenários vinculados à GPU.

Novo mapa Fortnite RTX Treasure Run mostra o Ray Tracing

A NVIDIA e a Epic colaboraram com os principais criadores de conteúdo do Fortnite no novo mapa RTX Treasure Run, que destaca as novas tecnologias que Fortnite está recebendo. O mapa coloca os jogadores na entrada de um museu, onde são desafiados a uma caça ao tesouro que destaca diferentes efeitos de Ray Tracing.

Ao longo do caminho, os jogadores podem explorar um corredor de espelhos, um castelo medieval e uma selva, além de escalar uma estátua gigante e explorar um laboratório de ciências reduzido para descobrir a maioria dos tesouros no menor espaço de tempo. RTX Treasure Run estará disponível em breve.

Os novos recursos serão lançados em breve no Fortnite Capítulo 2 – Temporada 4 para jogadores de PC e farão de Fortnite um título emblemático para tecnologias de jogos de última geração.

Capturas de tela, trailers de jogos e filmagens do jogo estão disponíveis no site de imprensa da NVIDIA em www.nvidia-press.com .

Fortnite



Fortnite é o jogo online totalmente gratuito no qual você e seus amigos lutam para ser os últimos sobreviventes, unem forças para fazer seus próprios jogos criativos ou assistir a um show ao vivo no Party Royale. Baixe agora e entre em ação no PlayStation 4, Xbox One, Switch, Android, PC e Mac. Saiba mais em www.fortnite.com.

Epic Games



Fundada em 1991, a Epic Games é uma empresa americana fundada pelo CEO Tim Sweeney. A empresa está sediada em Cary, Carolina do Norte, e possui mais de 40 escritórios em todo o mundo. Hoje a Epic é uma empresa líder em entretenimento interativo e fornecedora de tecnologia de motor 3D. A Epic opera o Fortnite, um dos maiores jogos do mundo, com mais de 350 milhões de contas e 2,5 bilhões de conexões de amigos. A Epic também desenvolve o Unreal Engine, que impulsiona os jogos líderes mundiais e também é adotado em setores como cinema e televisão, arquitetura, automotivo, manufatura e simulação. Por meio do Unreal Engine, da Epic Games Store e dos Epic Online Services, a Epic fornece um ecossistema digital de ponta a ponta para que desenvolvedores e criadores criem, distribuam e operem jogos e outros conteúdos.

NVIDIA



A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 provocou o crescimento do mercado de jogos para PCs, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, a aprendizagem profunda via GPU abriu caminho para a AI moderna – a próxima era da computação – com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que percebem e entendem o mundo. Mais informações em http://www.nvidia.com.br/page/home.html .