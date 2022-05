Fundação Cultural retoma a Festa do Mineiro nos dias 21 e 22 de maio

Neste ano, o berrante volta a tocar anunciando a tradicional Festa do Mineiro, que acontecerá de forma presencial, nos dias 21 e 22, no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade. Na sua 20ª edição, a festa traz música, artesanato e comida tipicamente mineira que dá água na boca, matando o jejum de dois anos em razão da pandemia.



No sábado (21), as porteiras se abrem às 9h, quando começa o cortejo com as Irmandades da Igreja de Santana, acompanhado pela Banda de Santana, que embala a multidão com os hinos de Minas Gerais, São Paulo e de São José dos Campos até o palco do pavilhão, local onde é celebrada a missa a partir das 10h.



Logo após a missa, o café com leite e o famoso biscoito de polvilho é servido ao público gratuitamente. Com o estômago aquecido, os visitantes começam o tour pelos estandes de artesanato. E, já de olho no que vão querer para o almoço e para a sobremesa, acabam esbarrando em amigos e familiares numa grande confraternização do povo mineiro.



Entre uma porção de torresmo, um prato de galinhada, uma garfada no feijão tropeiro e no arroz carreteiro, os visitantes desfrutam de diversas apresentações musicais regionais, no estilo da moda de viola e com artistas locais e nacionais. Confira programação abaixo.



A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros, que vivem em São José dos Campos, e valorizar sua rica cultura – um bom programa familiar.



Dias 21 e 22, das 9h às 22h

Festa do Mineiro

Com músicas tradicionais, artesanato e culinária

Apresentação musical

Dia 21, às 19h30 Mayck e Lyan

Dia 22, às 13h ConSertão (Proac)

Dia 22, às 15h Gustavo e Giba Reys

Dia 22, às 18h Renato Teixeira

