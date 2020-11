Kopenhagen e Adriane Galisteu juntas na divulgação da Black Week da marca

A tradicional grife de chocolates fará uma Rappi Live em parceria com o aplicativo para divulgar os descontos da ação

Quem ama chocolates e vê na Black Week uma oportunidade de adiantar a compra dos presentes de Natal e amigo secreto, vai se animar muito com essa notícia: a Kopenhagen, em parceria com o aplicativo “Rappi”, preparou descontos imperdíveis para a compra da sua icônica linha Língua de Gato.

Adriana Galisteu

Nesta terça-feira, dia 24/11, às 17h30, a atriz e apresentadora Adriana Galisteu anunciará, por meio de uma Rappi Live, os descontos exclusivos no aplicativo para a compra de itens Kopenhagen. Para participar e acompanhar as novidades, os internautas devem ficar ligados nos stories da apresentadora (https://www.instagram.com/galisteuoficial/) que divulgará o link de acesso da live no dia e não perder o bate-papo com a musa loira e garantir os itens da promoção Black Week. As ofertas ficarão vigentes nos dias 24 e 25/11/2020.

Maricy Porto, diretora de marketing da Kopenhagen

“A ideia da ação é estimular a interatividade dos ‘Língua de Gato lovers’ com a marca, dessa forma conseguiremos estabelecer uma conexão ainda mais próxima com os nossos clientes mais fiéis e, a partir disso, desenvolver ações cada vez mais humanizadas e assertivas”, explica Maricy Porto, diretora de marketing da Kopenhagen.

“Quando falamos de Live Shopping significa que estou atrelando um conteúdo de entretenimento à venda que gera engajamento para atrair a atenção do usuário com um novo consumo mais humanizado, que exige interações e é feito à base de recomendações e aspirações – principalmente quando você olha um influencer em quem você confia”, explica Julia Canalini, head de Entretenimento do Rappi. “Entramos em uma era de novas tendências de consumo e novas funcionalidades de e-commerce.”

Black Week

Além da Live, quem for às mais de 400 lojas da marca espalhadas pelo Brasil, ou optar por fazer suas compras via e-commerce (www.kopenhagen.com.br), delivery das lojas ou iFood, conseguirá aproveitar descontos de 30% até 40% em itens selecionados, como: Língua de Gato tradicional, as versões de Língua de Gato da linha saudável Soul Good e o delicioso lançamento da Coleção Mil Delícias Língua de Gato.

KOPENHAGEN

Marca de luxo com 92 anos de história com mais de 400 lojas em território nacional e que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos. A Kopenhagen demonstra ser a escolha certa na hora de presentear ou degustar clássicos, como Nhá Benta e Língua de Gato, com a deliciosa e saudável linha Soul Good e outros tantos produtos recentemente lançados (Melt Caramelo, Brownie e Chokonut).

Rappi

O Rappi é um superapp que resolve a vida de seus usuários ao oferecer a eles uma plataforma única para suas necessidades e desejos diários. A empresa, criada em 2015, chegou ao Brasil em julho de 2017 e está presente em mais de 100 cidades do país. Por meio do aplicativo é possível conseguir produtos e serviços de diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, bebidas, farmácias, manicure, e-commerce, entretenimento, entre outros. Além do Brasil, o Rappi está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.