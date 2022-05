Qual é a diferença entre Chocolate e cobertura fracionada

Nas lojas de confeitaria existe grande variedade de produtos para produção de doces à base de chocolate. Então, ao procurar por materiais nessas lojas você pode se perguntar: “qual a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada?”

Também é muito comum que as pessoas não percebam a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada ao fazer a compra. Já que algumas vezes essa informação não está bem clara nas embalagens e todos os produtos parecem iguais. Algumas vezes só se percebe a diferença no sabor e no resultado das preparações.

O chocolate tem diversos usos dentro da confeitaria. Não apenas no uso mais clássico em sobremesas como também nas aplicações mais usadas em pratos salgados e principais. Dessa forma saber qual a diferença entre os dois produtos e em que eles podem ser usados vai te ajudar muito. Especialmente na hora de fazer suas compras.

Seja para produzir doces para consumir em casa ou para vender, utilizar o material adequado para o produto é essencial. Isso vai garantir que você possa reproduzir suas receitas todas as vezes que fizer. Assim você agrega valor ao seu produto.

Para te ajudar a entender isso você irá conhecer as características de cada produto. Assim vai saber de uma vez por todas qual a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada e poder comprar o produto correto.

Diferença entre chocolate e cobertura fracionada quanto à composição

Diferença do chocolate

O chocolate é um produto de origem natural. Sua origem, como muitos já devem saber, é o cacau. A partir de um mesmo fruto – o cacau -, se produzem diferentes tipos de chocolate. As variedades são muitas: há o chocolate ao leite ou doce, o meio amargo e o amargo, para simplificar.

As diferenças entre os produtos de chocolate são basicamente de composição, mas a origem de todos é o cacau. As diferentes proporções entre cacau, leite e gordura ou manteiga de cacau irão definir as características do chocolate.

O chocolate puro, no Brasil, é aquele que possui no mínimo 25% de cacau em sua composição. O chocolate ao leite, por exemplo, tem menos cacau e mais gordura e/ou leite. Por isso ele assume um sabor mais doce, devido aos 35% a 45% de cacau em sua composição.

Já os chocolates ditos amargos ou meio-amargos possuem bem mais cacau em sua composição. Algumas vezes a porcentagem de cacau está destacada na embalagem e te ajudará a identificar a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada.

A cobertura fracionada

Esse produto é muito popular entre doceiras e doceiros, sejam os produtos destinados à venda ou ao consumo próprio. Isso se deve à facilidade de trabalho com esse ingrediente. Enquanto o chocolate precisa passar por um processo de temperagem, a cobertura não tem essa necessidade.

A principal diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada é de fato sua composição. Diferente do chocolate, que já foi discutido aqui, a cobertura fracionada apresenta gordura vegetal em sua composição. Por causa dessa diferença, o produto não derrete com facilidade e não precisa ser temperado, facilitando o trabalho.

Entretanto, não é o ingrediente mais indicado para preparações de alto padrão, devido ao sabor. Por conta da presença de gordura fracionada ou gordura hidrogenada na composição, a cobertura fracionada não é tão saborosa quanto o chocolate puro.

Esta costuma deixar uma sensação engordurada na boca, como a formação de uma película. Por isso também não é agradável comer puro como chocolate. Por isso é tão importante saber qual o produto que está comprando realmente.

Geralmente a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada pode ser vista mesmo antes de a preparação ficar pronta. Pois os aspectos dos produtos não são iguais. Até mesmo durante o preparo é possível ver que o chocolate possui muito mais brilho que a cobertura.

Cobertura hidrogenada

Além de saber a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada, também é importante conhecer uma outra variante: a cobertura hidrogenada. Para a cobertura se aplica a mesma ideia de composição que falamos para a cobertura fracionada. A diferença é o tipo de gordura acrescentado à mistura.

Assim como na fracionada, a cobertura hidrogenada perde muito em sabor e textura ao comparar com o chocolate puro. Apesar disso, tem a grande vantagem de resistir melhor ao calor, tendo mais dificuldade para derreter. Por isso essa cobertura é indicada para bolos e doces que precisam ficar inteiros frente ao calor.

O produto certo para sua preparação é o chocolate ou a cobertura fracionada?

Agora que você já sabe a diferença entre o chocolate e a cobertura fracionada. Além disso, conhece também a cobertura hidrogenada. Enfim, tudo ficou mais fácil. Portanto, pense no tipo de preparação que deseja fazer e escolha o produto certo. Em seguida, analise os prós e contras. Compare também os preços e escolha o que atender melhor aos seus objetivos.

Imagem de anncapictures por Pixabay