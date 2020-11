Donna Pinha abre “Temporada de frutas vermelhas” na Mantiqueira

O Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal/SP, abre no dia 15 de novembro o “12º Festival Brisa & Sabor”. O evento, que acompanha a temporada de frutas vermelhas da Serra da Mantiqueira, vai até 3 de janeiro de 2021.

De acordo com a chef Anouk Migotto, proprietária da casa, o Festival reúne no cardápio três das deliciosas frutas da região – framboesa, amora e mirtilo – e cogumelos — shitake, shimeji branco e negro, paris fresco e porto belo. “São pratos leves e refrescantes, utilizando produtos da região e ressaltando nossa gastronomia. Daí o nome ‘Brisa & Sabor’”, diz a chef.

“12º Festival Brisa & Sabor”

O evento conta ainda com a “Sobremesa do Bem”, a torta de frutas vermelhas, que terá toda a renda revertida em prol de ações junto às crianças da comunidade – como cestas e almoço de Natal.

Além das frutas vermelhas e cogumelos, as estrelas do cardápio, os pratos contam com peixes e carnes – como truta, salmão, avestruz e carret de cordeiro. Além disso, opções de pratos vegetarianos. O menu completo do Festival está disponível no site www.donnapinha.com.br.

“Temporada Gastronômica Frutas Vermelhas”

Cordeiro com arroz negro e molho de cogumelos-Foto: Divulgação

COZINHA DA MANTIQUEIRA – Paralelamente ao Festival “Brisa & Sabor”, o Donna Pinha participa da “Temporada Gastronômica Frutas Vermelhas” promovida pelo Grupo da Cozinha Mantiqueira – que reúne restaurantes da serra.

O evento valoriza a gastronomia de montanha e ainda promove ações sociais que contribuem para as pessoas mais necessitadas da região. Informações pelo Cozinha da Mantiqueira no Face e @cozinha.mantiqueira no insta.

Restaurante Donna Pinha

SOBRE O DONNA PINHA – O restaurante funciona às segundas, terças e quintas-feiras (quarta não abre), das 11h às 17h (almoço). Sextas e sábados, das 12h às 23h. Domingo: das 11h às 19h.

O Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal. Telefone: (12) 3666-2669. Redes sociais: Donna Pinha no Face e @donna_pinha no insta.