Existem diversas bebidas deliciosas que combinam completamente com momentos de relaxamento em sua própria casa. Nada mais justo do que ficar em paz assistindo à televisão, com um bom drink em mãos, além de um petisco delicioso como acompanhamento.

No entanto, podemos encontrar drinks que literalmente conciliam com momentos de lazer mais calmos e aconchegantes, por exemplo, não é legal tomar vodka com energético nessas horas. Na verdade, você pode até escolher por uma cerveja bem gelada, mas cá entre nós: é uma delícia elaborar um drink diferenciado para te deixar ainda mais satisfeito, não é mesmo?

Por isso, confira agora 4 drinks para tomar enquanto relaxa em casa e se surpreenda com a variedade que é possível escolher. Aproveite bastante cada momento e torne-o especial. Veja!

Mojito

O mojito vem se tornando um dos drinks mais querido pelos brasileiros, é uma bebida cubana e contém um sabor diferenciado, não é atoa que todo mundo adora. Além disso, ele é simples de ser feito:

1 dose de Rum Branco de sua escolha;

Branco de sua escolha; 1 limão;

1 colher de chá de açúcar ;

; Club soda ou água com gás ;

; 4 folhas frescas de hortelã;

Bastante gelo.

Preparo:

Esprema o limão, amasse a hortelã e adicione o açúcar com rum. Mexa bastante e junte a mistura acompanhada de gelo, água com gás ou soda club. Está pronto!

Gin tônica de morango

Impossível não amar essa combinação tão perfeita e diferenciada. Sabemos que o gin é uma bebida muito utilizada para realizar drinks sofisticados. Os ingredientes para fazer esse aqui é fácil:

6 morangos;

4 grãos de pimenta-preta;

80 ml de gin;

raspas de limão-siciliano;

300 ml de água tônica;

Gelo.

Como preparar:

Utilize uma coqueteleira e coloque o gin, morango, pimenta, raspas de limão e a água tônica. Mexa bastante e quando finalizar acrescente gelo.

Caipirinha de Kiwi

A caipirinha é amada pelos brasileiros, mas dá para diferenciar utilizando uma fruta mais “chique”, no entanto não muito cara no mercado, o delicioso kiwi tem tudo isso e mais um pouco. Então faça sua caipirinha de kiwi:

80 ml de vodka;

4 kiwis cortados;

Açúcar refinado;

Gelo.

Preparo:

Coloque tudo dentro de uma coqueteleira (menos o gelo), bata bastante até sentir que está no ponto. Ao finalizar, jogue tudo em uma taça grande já com a quantidade de gelo desejada. Com isso, estará pronto para degustar desse drink perfeito. Impossível não se apaixonar!

Faça agora todos esses drinks que deixamos de dica para você tomar em casa para relaxar!

Imagem de Bernadette Wurzinger por Pixabay