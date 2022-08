Chef Anouk Migotto fala sobre “Gastronomia e História” na FLIMA – Festa Literária da Mantiqueira

Anouk participa da mesa sobre gastronomia nesta sexta-feira (26), às 14h30, durante a 5ª edição da FLIMA em Santo Antônio do Pinhal; a chef apresenta seu livro “Donna Mantiqueira” com receitas assinadas ao longo dos 20 anos à frente do Restaurante Donna Pinha.

Chef Anouk Migotto

A chef Anouk Migotto apresenta seu livro Donna Mantiqueira na “5ª FLIMA – Festa Literária Internacional da Mantiqueira”, que acontece a partir desta quinta-feira (25) em Santo Antônio do Pinhal/SP. Anouk participa da mesa “Gastronomia e História”, na sexta-feira (26), a partir das 14h30. O evento segue até domingo (28) com entrada gratuita.

Donna Mantiqueira

Para falar sobre o tema, a chef terá a companhia no painel do sociólogo Carlos Dória, com mediação da jornalista Flávia Pinho. “A gastronomia faz parte da minha história de vida e poder apresentar o meu livro Donna Mantiqueira num evento ‘em casa’ tem um gostinho todo especial”, ressalta a chef, que há 20 anos comando o conceituado Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal.

O Donna Mantiqueira, da Editora Boccato, reúne 40 das melhores receitas assinadas pela chef, em 119 páginas para “dar água na boca”, com direito a tradicionais pratos como o Risotto Mantiqueira, bolinho de pinhão e, claro, as famosas alcachofras. “É muito gratificante poder dividir com os clientes essas receitas que carregam tanto carinho!”, diz Anouk.

Restaurante Donna Pinha

O livro pode ser comprado no Restaurante Donna Pinha ou pelo site www.donnapinha.com.br.

FLIMA – Festa Literária Internacional da Mantiqueira

SOBRE A FLIMA – A quinta edição da FLIMA – Festa Literária Internacional da Mantiqueira tem como tema decolonialidade” e Conceição Evaristo como autora homenageada.

O festival reúne mais de 120 atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos, com mesas literárias, lançamento de livros, oficinas, música, teatro e contação de histórias. E também abriga uma feira de produtores com delícias da gastronomia regional.

A programação completa pode conferida pelo site www.flima.net.br/.