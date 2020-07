IBM procura os melhores desenvolvedores da América Latina:Maratona Behind the Code

A partir de 8 de agosto, a competição terá 8 desafios de negócios nos idiomas locais;

• Os Top 100 finalistas ganharão uma viagem a uma praia mexicana;

• Os Top 5 Master Devs da Grande Finale ganharão também uma viagem para a IBM Alpha Zone em Tel Aviv, Israel;

• As inscrições já estão abertas



A IBM anuncia o lançamento da segunda edição da Maratona Behind the Code para a América Latina (1), que tem como objetivo encontrar os melhores desenvolvedores da região. Essa competição de codificação virtual sem precedentes reunirá desenvolvedores para resolver desafios de negócios do mundo real através do uso de tecnologias disruptivas, como AI, IoT, Blockchain e Kubernetes, entre outras, todas disponíveis na IBM Cloud.

De acordo com o IDC, em 2023, mais de 15 milhões de aplicativos e serviços digitais serão desenvolvidos e implantados usando abordagens de nuvem nativas na América Latina, a maioria focada em casos de uso de transformação digital específicos do setor.

IBM

“Hoje, os desenvolvedores estão no centro de todas as inovações de negócios”, comenta Marcelo Spaziani, vice-presidente de Vendas e Value Creation da IBM América Latina. “Esta iniciativa visa habilitar o desenvolvimento profissional e educacional de programadores em toda a região, para que eles possam atender às necessidades atuais e futuras do mercado, conectando seus conhecimentos de tecnologia à solução de problemas da indústria no mundo real”.

A Maratona, que terá duas fases, se inicia no dia 8 de agosto de 2020. A primeira fase, de 30 dias, será composta por uma competição em português para o Brasil e uma competição em espanhol para o resto da América Latina, em que empresas e instituições líderes do setor, como o BanCoppel, Centro Universitário FIAP, CompuSoluciones, Saint Paul Escola de Negócios, TNT Energy Drink e UNINASSAU, entre outros, vão propor 8 desafios de negócios para cada um dos idiomas.

Os Top 100 desenvolvedores com as melhores pontuações (2) da fase vão ganhar uma viagem para um evento único em uma praia mexicana e se encontrarão com os patrocinadores. Já na segunda fase, a Grand Finale, que vai durar um dia, os 100 melhores desenvolvedores competirão novamente para se tornar um dos Top 5 Master Devs da região. Os cinco campeões ganharão uma viagem para um programa de imersão no acelerador de start-ups, IBM Alpha Zone, em Tel Aviv, Israel.

As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas pelo site http://ibm.biz/maratona.

Como realizar os desafios

Durante a Maratona, a IBM vai fornecer ferramentas e conteúdos para ajudar os desenvolvedores em sua jornada de aprendizado, auxiliando-os na resolução dos desafios de negócios que serão apresentados durante a competição e aprimorando suas habilidades nas tecnologias mais solicitadas no mercado de trabalho atual.

A iniciativa também contará com o apoio de empresas e instituições como Belgo Bekaert Arames, Instituto Êxito de Empreendedorismo, IT Mídia, TechData entre outras.

Maratona Behind the Code

A primeira edição da Maratona Behind the Code, que aconteceu em 2019, reuniu por 42 dias 27 mil desenvolvedores de todos os estados do Brasil para resolver os 9 desafios de negócios propostos.

Durante toda a competição, foram criadas mais de 40 mil linhas de código.

(1) Residentes dos seguintes países: Argentina (exceto a província de Mendoza), Brasil, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela.

(2) As pontuações serão baseadas na participação, qualidade do código e tempo. As regras aplicáveis ​​podem ser encontradas em http://ibm.biz/maratona. O ranking Top 100 será composto pelos 50 melhores desenvolvedores da Maratona em espanhol e os 50 melhores da Maratona em português.

Imagem de skeeze por Pixabay