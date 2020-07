Costa Cruzeiros lança campanha promocional para a temporada 2020/2021 na América do Sul

A Costa Cruzeiros lança uma campanha promocional para hóspedes CostaClub. O viajante, membro do programa de fidelidade da companhia, pode reservar uma cabine com varanda pelo preço de uma cabine externa em saídas selecionadas a bordo do navio Costa Fascinosa para o verão 2020/2021 na América do Sul.

A campanha promocional abrange 14 saídas da Costa na América do Sul, programadas para a temporada 2020/2021, e com duração de três a sete noites. Os roteiros partem de Santos nos dias 10, 24 e 31 de janeiro e 07, 21 e 28 de fevereiro de 2021. Também estão disponíveis saídas com embarque em Salvador nos dias 06, 13, 20 e 27 de janeiro e 03, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2021.

A promoção para os hóspedes CostaClub é válida para as reservas realizadas do dia 08 até o dia 31 de julho de 2020, em ocupação dupla por cabine e categoria Comfort.

Costa Cruzeiros

Os cruzeiros da Costa para a temporada brasileira 2020/2021 podem ser adquiridos em Reais e em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Mais informações no site www.costacruzeiros.com.br e no portal Costa Extra (www.costaextra.com.br), exclusivo para as agências de viagens.

O Costa Fascinosa oferece ao hóspede uma estrutura completa com o melhor do estilo italiano. Possui cinco piscinas, sete jacuzzis, cinco restaurantes, 13 bares, cassino, teatro, cinema 4D, espaço temático para crianças e o Spa Samsara, ambiente dedicado ao relaxamento e ao bem-estar do corpo e da mente.

Navio Costa Fascinosa

Janeiro

Embarque: 06/01/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 5.721,00 (10x R$ 572,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 10/01/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 5.721,00 (10x R$ 572,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 13/01/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 5.721,00 (10x R$ 572,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 20/01/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 5.921,00 (10x R$ 592,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 24/01/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 5.921,00 (10x R$ 592,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 27/01/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 5.921,00 (10x R$ 592,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 31/01/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 4.969,00 (10x R$ 496,90) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Fevereiro

Embarque: 03/02/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 4.969,00 (10x R$ 496,90) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 07/02/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 4.969,00 (10x R$ 496,90) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 10/02/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 4.969,00 (10x R$ 496,90) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 17/02/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 4.871,00 (10x R$ 487,10) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 21/02/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 4.297,00 (10x R$ 429,70) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 24/02/2021 – Salvador

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Salvador, Ilhéus, Abraão, Santos, Búzios e Salvador

Preço: A partir de R$ 4.129, 00 (10x R$ 412,90) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Embarque: 28/02/2021 – Santos

Nº de noites: 7

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Abraão e Santos

Preço: A partir de R$ 4.112,00 (10x R$ 411,20) por pessoa em cabine com varanda na categoria Comfort

Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 71 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa.

Navios Costa Fascinosa -Foto:Divulgação

Além disso, um primeiro navio de última geração foi entregue em 2019 e o outro será em 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e é conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 27.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.