HP apresenta soluções para trabalho remoto atendendo às rápidas mudanças do ambiente de trabalho

A HP Inc. apresentou, no dia 15 de julho, um pacote para trabalho remoto que permitirá que os parceiros ofereçam soluções de impressão baseadas em serviço, progressivas e integradas. Com o desenvolvimento de capacidades que impulsionam os resultados comerciais, os parceiros HP Amplify poderão preparar suas empresas para ter êxito no ambiente atual e, ao mesmo tempo, gerar fluxo de receitas recorrentes no longo prazo.

“A pandemia de covid-19 está exigindo que as companhias acelerem sua transição para estilos modernos de trabalho, em que tudo é remoto e automatizado”, afirma David Prezzano, gerente geral e chefe global da divisão de Soluções e Serviços de Impressão da HP Inc. “Clientes e parceiros agora buscam rapidamente modernizar sua infraestrutura e adotar modelos de serviço para gerenciar melhor seus ambientes de TI. Não importa em que ponto dessa mudança a empresa estiver, a HP tem um conjunto de soluções para ajudá-la a ter sucesso.”

Soluções escaláveis para gerenciar frotas de impressoras remotamente

Entre as soluções oferecidas, está a HP Advance, uma plataforma integrada para gerenciar o HP Access Control Print, o HP Access Control Scan, o HP Mobile Connector1 e o HP Direct Print a partir de um único console de administração. Com seu sistema modular, clientes corporativos podem facilmente escalonar os requisitos, bastando inserir uma chave de acesso.

A HP também anunciou que o HP Command Center, ferramenta para os parceiros implantarem e gerenciarem aplicações da nuvem para seus clientes, em muitos casos sem ir até o local, agora pode habilitar a integração da frota, economizando tempo dos parceiros e liberando recursos da TI.

O ecossistema HP Workpath, que permite que os usuários se conectem a plataformas baseadas na nuvem diretamente a partir da multifuncional, expandiu-se rapidamente desde seu lançamento, em novembro de 2019, com cerca de 275 parceiros de revenda, cerca de 100 apps disponíveis na plataforma e milhares de apps instalados. Além disso, a HP lançou seu modelo de compartilhamento de faturamento para o HP Workpath, que simplifica o acesso a aplicações de terceiros. Tendo os processos de pedido e pagamento feitos por meio do HP Command Center, os parceiros agora têm acesso a uma variedade muito mais ampla de apps.

Protegendo e empoderando trabalhadores essenciais no escritório

A HP agora oferece teste gratuito de 90 dias dos recursos que ajudam a minimizar o contato com as impressoras. A impressão sem toque da HP permite que o usuário ative uma impressão com o telefone ou aproximando o crachá, sem precisar encostar no painel de controle. A HP também está estendendo o HP Roam para dispositivos LaserJet Pro, facilitando a impressão a distância, a partir de um dispositivo móvel, em qualquer impressora habilitada com HP Roam.

HP

A HP também aperfeiçoou o HP SecurePrint, uma solução flexível e nativa da nuvem que libera documentos apenas para usuários autorizados. O HP SecurePrint agora tem suporte para todos os tipos de rede, inclusive redes convencionais protegidas por firewall, bem como para ambientes de impressão sem servidor, ajudando os clientes a simplificar sua infraestrutura de TI.

Ajudando trabalhadores a manter a produtividade em casa ou onde quer que trabalhem

O HP Instant Ink também se tornou uma opção popular entre quem trabalha em casa. Esse serviço por assinatura detecta automaticamente quando um cliente está ficando sem tinta na impressora e envia cartuchos pelo correio, eliminando a necessidade de sair de casa. O HP Instant Ink atingiu a marca de 7 milhões de assinaturas, conforme mais pessoas aderem à conveniência dos serviços por assinatura.

About HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our product and service portfolio of personal systems, printers and 3D printing solutions, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at www.hp.com.

Fontes:1 O HP Access Control Print inclui Secure Pull Printing, Secure Authentication, Job Accounting, Print Policies e Print Management. O HP Access Control Scan e o HP Mobile Connector são soluções separadas que podem ser agregadas. Para saber mais, acesse hp.com/go/hpadvance.

Imagem de Esa Niemelä por Pixabay