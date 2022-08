Juliette é a estrela da campanha de Verão 2023 da Anacapri

A leveza e mood energizante da cantora entram em sinergia com os novos modelos de papetes, tênis, sandálias e bolsas multicoloridas da marca

Para o Verão, Anacapri anuncia a nova cara da temporada: espontânea, alto astral, divertida e antenada. A cantora Juliette protagoniza pela primeira vez uma campanha para a marca celebrando a sintonia da sua autenticidade com as cores energizantes, liberdade e conforto traduzidos em papetes, tênis, bolsas e sandálias multicoloridas. Os primeiros modelos chegam às lojas a partir do próximo dia 10 de agosto.

Juliette

Na nova campanha, Juliette retoma uma lembrança afetiva com Anacapri e volta a juntar referências de escolhas da marca, pertencente ao grupo Arezzo&Co, com a qual já mantinha uma sinergia antes de reunir os mais de 33 milhões de seguidores no Instagram. Sempre com energia contagiante, otimista e com informação de moda na medida, Juliette é a representação da mulher Anacapri. Fora dos palcos, ela prefere um look mais casual e contemporâneo. “Para mim conforto é usar o que te faz sentir bem para ser quem você é”, conta Juliette.

MONTAGEM DE TRÊS PRODUTOS

O conceito da campanha é baseado em todos os ciclos do sol, de forma poética, leve e em sintonia com o espírito solar da cantora. Laranja, rosa, verde citron e metalizados compõem a paleta principal de cores em modelos que marcam uma transição de shapes cada vez mais jovem e atual da Anacapri. A papete Becca chega à coleção com estampas tie dye multicoloridas, tiras ajustáveis e solado anatômico. A Sport Sandals rouba a cena com tons metalizados nos fechos em couro, enquanto o modelo Maya, tem uma sola mais moderna com 4cm e tiras de gorgurão. “Estou apaixonada demais pela coleção toda, mas as papetes Becca e Maya, com certeza, são as peças que me gritaram os olhos assim que vi. Depois de usar então? Aí que é paixão na certa… são uma delícia de usar”, revela Juliette.

Além das papetes, o Verão também estará representado em câmera bags, minibags com alça de corrente, sandálias com tiras trançadas e tênis casuais em cores vibrantes. Uma das novidades da marca será uma tecnologia inovadora já utilizada por grandes marcas esportivas: o tênis branco mudará de cor quando exposto à luz solar. Por fim, o Verão da Anacapri irá subir nas alturas, mas sem perder o conforto das flats. Será uma adaptação ao mundo e tendências atuais, fiel ao DNA da marca, com os primeiros modelos em flatforms.

Anacapri

A primeira entrada da coleção de Verão está disponível em todas as lojas físicas e no site da marca https://www.anacapri.com.br/.

FICHA TÉCNICA

Direção criativa: Bruno Ilogt

Direção de arte: Bruno Ilogt

Set designer:

Foto: Paulo Vainer

Filme e roteiro: Bruno Ilogt

Styling: Daniel Ueda

Beauty: Helder Rodrigues

Produção: The Box

PR: Index Conectada