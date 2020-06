Corel prorroga até 30 de junho o prazo para uso doméstico de licenças corporativas do CorelDRAW 2020

A companhia canadense Corel, player de tecnologia líder global no segmento de plataformas, suítes e aplicativos de design gráfico, anuncia prorrogação até 30 de junho da flexibilização para uso doméstico de licenças corporativas da suíte CorelDRAW 2020.

CorelDRAW 2020

Na prática, qualquer empresa ou instituição de ensino com contrato de manutenção ativo poderá distribuir suas licenças corporativas para colaboradores e equipes em esquema home office. Basta acessar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerhKMK8Ked1Q0J8W1MaSdyijWZxc9PoE1Eo5tWu2MiV_jACA/viewform, preencher o formulário com as mesmas informações que correspondem ao último pedido e informar a quantidade desejada para Mac ou Windows – lembrando que o número solicitado não poderá ultrapassar o total de licenças por plataforma contratados no último pedido. A partir daí, a Corel validará as informações e fornecerá aos solicitantes um e-mail separado com as chaves de licença e um link de download para que cada usuário seja habilitado individualmente para usufruir da excelência do CorelDRAW Graphics Suite 2020 no conforto e na segurança de suas casas.

A política de flexibilização de licenças corporativas para uso doméstico é uma iniciativa da Corel para ajudar empresas, escolas, universidades e seus funcionários e equipes de trabalho a manterem suas atividades e a produtividade durante o período de quarentena para combate à Covid-19.

Para mais informações, acesse a página de suporte comercial da Corel, em https://corel.com/BusinessSupport.

Na web, a Corel Brasil está em www.corel.com.br.

Corel





Sobre a Corel Graças aos produtos da Corel, milhões de profissionais do conhecimento conectados no mundo todo podem obter resultados magníficos com mais rapidez. Oferecendo algumas das marcas de software mais conhecidas do setor, proporcionamos a usuários individuais e equipes o poder de que necessitam para criar, colaborar e obter resultados impressionantes. Nosso sucesso é resultado de um firme compromisso de oferecer um amplo portfólio de aplicativos inovadores (como CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® e WinZip®) para inspirar os usuários e ajudá-los a alcançar seus objetivos. Para saber mais sobre a Corel, acesse www.corel.com.br.

© 2020 Corel Corporation. Corel, o logotipo da Corel, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT, PowerTRACE, MindManager e WinZip são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. ClearSlide é uma marca registrada ou uma marca comercial da ClearSlide Inc. no Canadá, nos EUA e em outros países. Parallels é uma marca registrada ou uma marca comercial da Parallels International GmbH no Canadá, nos EUA e em outros países. macOS é uma marca comercial da Apple Inc. Todas as outras marcas comerciais mencionadas aqui pertencem a seus respectivos proprietários. Patentes: www.corel.com/patent.