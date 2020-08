7 razões para amar o Arquipélago da Madeira

O Arquipélago da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, reúne muitas características que encantam os turistas. Mais que isso, no entanto, os viajantes descobrem nas paisagens e atrações incríveis um verdadeiro paraíso, e acabam perdidamente apaixonados.

Confira abaixo sete motivos para amar essa região de Portugal.

1. Floresta Laurissilva

Esta floresta é um bioma rico e único no mundo, assim como a Floresta Amazônica no Brasil. Este ecossistema está espalhado por várias ilhas da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde), possuindo maior território na Madeira. Com natureza exuberante e paisagens inesquecíveis, a Laurissilva é absolutamente deslumbrante.

2. Levadas

Os colonizadores da Madeira construíram, há mais de quatro séculos, canais de irrigação que levavam água do norte de seu território para o sul. Eles marcam os cenários madeirenses, formando caminhos belíssimos em meio à vegetação nativa, onde se pode relaxar, entrar em contato com a natureza e fazer longas e agradáveis caminhadas.

3. Gastronomia

As refeições na Madeira são verdadeiros banquetes, com iguarias de dar água na boca. Isso porque a cozinha local é criativa e deliciosa, focada principalmente nos produtos do mar, além de temperos e frutas nativas. Entre os pratos que todo viajante deve provar no destino estão as lapas, um tipo de molusco, a espetada, que é o churrasco madeirense, e o saboroso peixe-espada-preto.

4. Fajã dos Padres

Situado na costa sul da ilha, a Fajã dos Padres é um verdadeiro tesouro: maravilhoso e bem escondido. É uma pequena extensão de terra à beira-mar junto a uma rocha, que forma um oásis acessível apenas por barco ou teleférico. Mesmo com uma área reduzida, reúne um pouco de tudo que a ilha tem de bom: praia, natureza, casas para se hospedar e restaurante.

5. Praias

Para completar o conjunto de cenários fascinantes, há as belas praias do arquipélago. Além de sua ilha principal, a Madeira conta com outra ilha habitada: Porto Santo, que conta com praias de areia dourada e água bem azul. Já na Ilha da Madeira, os viajantes encontram praias de cascalho ou areia escura com água transparente, além de piscinas naturais de tirar o fôlego.

6. Cenários

Se você pensa que floresta, levadas e praias resumem o que se pode ver na Ilha da Madeira, está enganado. O destino conta também com montanhas, vinhedos, vilas charmosas e uma capital com um bonito centro histórico. O conjunto é belíssimo, e ainda há diversos mirantes em toda a ilha, de onde é possível admirar vistas panorâmicas sem igual.

7. Hotéis

A Madeira conta com hotelaria de primeira, e isso deixa qualquer viagem muito melhor. Diversos hotéis têm quartos espaçosos e bem decorados, restaurantes deliciosos, piscina, spa e acesso ao mar. Dos mais charmosos aos grandes resorts luxuosos, não vai faltar um bom lugar para dormir com muito conforto.

Arquipélago da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com.