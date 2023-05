Revisão do cassino Booi

O cassino online Booi começou a operar em 2019 com uma licença de Curaçao. O número da licença é 1668/JAZ e foi emitido para a empresa Globonet B.V. As informações do site são fornecidas pela empresa cipriota Netglobe Services Limited. O portal de jogos apresenta jogos de mais de 50 fabricantes conhecidos, como BetSoft, Habanero, NetEnt, Nolimit City e outros. Isso significa que o número de jogos está aumentando rapidamente e em breve poderá ser muito maior do que os atuais quatro mil. A administração do cassino concentra-se principalmente em novidades.

Uma atenção especial deve ser dada ao design original do site Booi, que é bastante incomum para um cassino online. A combinação ousada de cores contrastantes e vibrantes é facilmente memorizada e enfeita o site. Booi é nomeado em homenagem ao pequeno macaco bugio Booi, que é retratado no logotipo e às vezes aparece em algumas páginas do site.

Registro no Cassino Booi

Para jogar e ganhar dinheiro real, é necessário se registrar. Para se registrar, é necessário preencher um formulário especial, onde você deve indicar sua senha, e-mail e criar um apelido. Você também precisa escolher uma moeda. Como o cassino é popular não apenas no Brasil, mas também em países da CEI e da Europa, novos jogadores no site precisarão escolher entre oito moedas oferecidas: real brasileiro, euro, dólar americano, dólar canadense, zloty polonês, rublo russo, rupia indiana, dólar neozelandês.

As restrições de registro se aplicam a pessoas menores de 18 anos. O próprio procedimento é simples e leva apenas alguns minutos.

Verificação da conta

Para confirmar as informações fornecidas pelo jogador, o serviço de segurança do cassino tem o direito de solicitar documentos que comprovem a identidade do usuário a qualquer momento. Portanto, é melhor verificar sua conta com antecedência para retirar dinheiro sem problemas no futuro.

A verificação de documentos leva apenas alguns minutos. Após a confirmação bem-sucedida dos dados carregados na seção “Verificação”, ao lado do documento de identificação e método de pagamento, duas marcas de seleção verdes com a inscrição “Confirmado” aparecerão. Isso significa que a conta foi verificada e você pode depositar e sacar dinheiro sem problemas.

Depósito e saque de fundos

O depósito na conta do jogador é realizado por meio de cartão bancário ou sistemas eletrônicos de pagamento. Para isso, é necessário inserir os dados solicitados e o número de telefone para o qual será enviado um SMS com o código de confirmação, após a confirmação, seu saldo de jogo será recarregado.

A retirada de fundos é feita para a conta pessoal do jogador por meio do sistema de pagamento escolhido. É possível solicitar a retirada a qualquer momento. Os pagamentos são feitos diariamente, a qualquer hora do dia. Em dias festivos, o cronograma de pagamentos pode ser alterado. Os visitantes podem ler mais sobre o algoritmo de retirada de fundos em sua conta pessoal.

Os cartões bancários e sistemas eletrônicos de pagamento usados para depósito e saque de fundos incluem:

Visa, Mastercard, Maestro;

WebMoney;

Neteller;

Skrill;

Interac;

Astropay.

Existem limitações de retirada de fundos na plataforma. O limite depende do status do jogador e da moeda da conta:

Os jogadores com status de Wooden Lemur, Silver Eagle, Golden Alligator têm um limite de até 3000 USD por dia;

têm um limite de até 3000 USD por dia; O jogador com status de Platinum Elephant tem um limite de até 5000 USD por dia;

tem um limite de até 5000 USD por dia; O jogador com status de Diamond Lion pode retirar até 7500 USD por dia.

Promoções e bônus do cassino Booi

O sucesso no mercado e a crescente popularidade do clube de jogos Booi são amplamente explicados pelo generoso e diversificado programa de bônus. As informações sobre os bônus disponíveis estão no site do cassino, na seção “Promoções”.

Atualmente, os principais bônus do cassino são:

bônus de boas-vindas;

bônus pessoais por participação ativa no jogo;

cashback de 4-7% da quantia perdida;

vários prêmios e presentes dentro dos torneios.

O principal tipo de bônus para novos jogadores no clube de jogos é o bônus de boas-vindas. Cada novo cliente recebe um pacote de boas-vindas “250% +125 FS” para os primeiros 5 depósitos.

Ao fazer o primeiro depósito de no mínimo 20 USD, o jogador recebe fundos de bônus em um valor de 200% da quantia depositada, mas não mais que 300 USD.

O segundo depósito de no mínimo 15 USD dá ao jogador 50 rodadas grátis;

O terceiro depósito de no mínimo 15 USD concede ao cliente 25 rodadas grátis;

O quarto depósito de no mínimo 15 USD dá ao jogador mais 50 rodadas grátis;

O quinto depósito de no mínimo 20 USD concede ao jogador fundos de bônus em um valor de 50% da quantia depositada, mas não mais que 300 USD.

No âmbito do programa VIP do cassino, os clientes regulares recebem uma porcentagem mais alta de cashback, oferecem a participação em promoções especiais, serviços de gerente pessoal e limites de retirada de fundos mais altos.

Escolha de jogos de azar por dinheiro real no Booi Casino

O Booi é conhecido por ter muito mais slots interessantes em seu portfólio do que seus concorrentes. Na página principal, você verá as seguintes categorias:

Slots;

Jackpots;

Jogos ao vivo;

Jogos de mesa;

Vídeo pôquer;

Loterias.

Além da classificação por gênero, todas as jogos foram divididos de acordo com o provedor, aposta máxima/mínima e data de lançamento, para maior conveniência dos usuários. Você também pode filtrar jogos que participam de torneios e escolher jogos onde é possível comprar um jogo bônus – tudo isso pode ser feito marcando a caixa correspondente. O cassino se preocupa com sua reputação e, portanto, hospeda apenas jogos de provedores renomados.

Suporte ao cliente

O cassino online Booi tem um suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sem dias de folga. Você pode entrar em contato com o suporte com qualquer dúvida através dos seguintes métodos:

Chat online;

Enviar um e-mail para support@booi.com.

O método mais eficaz de comunicação é o chat online, onde você pode fazer suas perguntas e obter respostas em tempo real.

Imagem de besteonlinecasinos por Pixabay